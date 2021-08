gemeinsamfürfabi: Vereine sammeln für krebskranken Spieler

Ticketerlöse und weitere Einnahmen sollen bei den Heimspielen der teilnehmenden Fußballclubs der Therapie des Erkrankten zugutekommen, sagte Christian Herzog dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage. Unter #gemeinsamfürfabi hat er als Initiator der Aktion die Spendenaktion für seinen Mitspieler ins Leben gerufen.

Kostspielige Therapie, die erste Erfolge zeigt

Fabian, der 28-jährige Vater einer zehn Monate alten Tochter, hatte Ende des Jahres 2020 die Diagnose Bauspeicheldrüsenkrebs erhalten, heißt es in Social-Media-Posts des Vereins. Zwei Therapien waren demnach bislang erfolglos. Nun habe ein Facharzt eine weitere Therapie vorgeschlagen, die bereits erste Erfolge zeigte. Das Problem: Rund 10.000 Euro pro Monat könne sich die junge Familie nicht leisten.

Sammelaktion mit Ticket-Erlösen, Tombolas und weiteren Aktionen

Unterstützung kommt nun aus dem gesamten Umkreis. Knapp ein Dutzend Vereine sammeln während der Heimspiele Geld für die Therapie. Der Erlös von Tickets, Tombola-Losen und weiteren Aktionen soll in die Behandlung des Familienvaters fließen. "Die Idee war aus der Schnelle heraus geboren. Ich hab die Eintrittskarten drucken lassen, bin zu Vereinen gegangen und habe gesagt: 'Verlangt irgendwas, Hauptsache es kommen Spendengelder zusammen'", sagte Christian Herzog pragmatisch.

Schon 7.000 Euro bei Spielen gesammelt

Bereits am vergangenen Wochenende war die Aktion erfolgreich gestartet, etwa 7.000 Euro wurden alleine bei den Spielen eingenommen, so Herzog weiter. Überwiesene Spendengelder seien da noch nicht mit eingerechnet. Da manche der interessierten Vereine am Wochenende ein Auswärtsspiel bestritten, aber gerne mitmachen wollten, wird die Aktion noch bis mindestens zum kommenden Wochenende verlängert.

Spenden-Aktion läuft weiter

Laut Herzog ist das Ende aber nicht festgelegt. Gerade stehe er noch mit größeren Vereinen im Gespräch. Wie sich die Clubs genau beteiligen, das lässt Herzog ihnen offen. Manche verkauften die Eintrittskarten, andere verkauften Lose, wieder andere sammelten Geld über den Verkauf von Getränken und Essen. Fabi – der erkrankte Fußballspieler – sei allen Vereinen und Menschen die helfen, sehr dankbar, sagte Herzog.

Spenden sind möglich an den Freundeskreis Roter Schwan unter der Kontonummer DE 34 764 50 0000 221 079 122.