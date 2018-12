Gemeinsame Polizeikontrollen am Regensburger Hauptbahnhof

Der Regensburger Bahnhof zieht nicht nur Reisende an. Rund um den Hauptbahnhof hat auch die Polizei viel zu tun. Drogengeschäfte und rangelnde Säufer sind ein regelmäßiges Problem im Bahnhofs-Umfeld.

Für die Polizei ist das nicht ganz einfach, denn im Gebäude, an den Gleisen und in den Zügen ist rechtlich gesehen die Bundespolizei zuständig. Auf dem Vorplatz, dem Busbahnhof und im restlichen Umfeld muss die bayerische Landespolizei für Sicherheit sorgen. Dieses Zuständigkeitsproblem wird in Regensburg jetzt ganz einfach gelöst: Die Beamten von Bundes- und Landespolizei gehen nun regelmäßig gemeinsam auf Streife.