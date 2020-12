gemeinsam#unter50: Kampagne ruft Allgäuer zum Daheimbleiben auf

Ein blaues Stoppschild mit einer großen 50: In diesen Tagen ist dieses projizierte Logo an vielen prominente Fassaden in den Allgäuer Innenstädten wie Kempten, Füssen und Kaufbeuren zu sehen. Dahinter steckt die Kampagne "gemeinsam#unter50": Mit ihr appelliert die Tourismus- und Standortgesellschaft Allgäu GmbH an alle Allgäuer, daheim zu bleiben. Und so beizutragen, den Inzidenzwert in der Region unter die Marke von 50 zu senken.

Allgäuer sollen daheim bleiben

Die Initiatoren der Kampagne hoffen, dass sich möglichst viele Allgäuer an der Aktion beteiligen und vor allem in sozialen Netzwerken das Logo teilen. Denn die Allgäu GmbH stellt das Logo und verschiedene Motive auf ihrer Internetseite zum Download zur Verfügung.

Mit der Aktion will die Allgäu GmbH an das Wir-Gefühl der Allgäuer appellieren und erreichen, dass die Menschen auch über Neujahr und Weihnachten möglichst zuhause bleiben.

gemeinsam#unter50: Corona-Inzidenzwert soll sinken:

Denn nur wenn der Inzidenzwert wieder unter die Marke von 50 falle, könne das öffentliche Leben mit all seinen Facetten wie Wintersport, Kultur, Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen bald wieder stattfinden, teilt die Allgäu GmbH mit.