Gemeinsam stark: Schweinfurter Krankenhäuser schließen Verbund

Kooperation statt Konkurrenz – unter diesem Motto machen das katholische Krankenhaus St. Josef und das kommunale Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt künftig gemeinsame Sache. Sie schließen sich in einem Verbund zusammen, um für die Herausforderungen im Gesundheitswesen besser gerüstet zu sein. Eine entsprechende Absichtserklärung dazu wurde heute Mittag im Schweinfurter Rathaus unterzeichnet. Die Belegschaften beider Häuser wurden am Dienstagnachmittag über die Pläne informiert. Mit dem Krankenhausverbund wollen beide Häuser ihre Kräfte bündeln und den Gesundheitsstandort Schweinfurt zukunftssicher machen.

Klar definierte Schwerpunkte für beide Häuser

Vereinbart wurde eine Neuverteilung der Aufgaben. So wird das Leopoldina-Krankenhaus künftig die zentrale Klinik für Akut- und Notfallmedizin für die Stadt Schweinfurt und ihr Umland. Das Krankenhaus St. Josef wird zum Aus-, Fort- und Weiterbildungszentrum und zum Sozialzentrum. Die gesamte Ausbildung des medizinischen Personals soll hier künftig konzentriert werden. Medizinische Schwerpunkte am St. Josef werden die Altersmedizin, die Palliativmedizin und die Schmerztherapie. Dazu gibt es eine ambulante medizinische Versorgung und eine Sozialstation mit ambulantem Pflegedienst, Tagespflege und Kurzzeitpflege.

Personal wechselt teilweise den Standort

Weil Fachabteilungen, die bisher noch an beiden Krankenhäusern vorgehalten werden, sich künftig auf eine Klinik konzentrieren, wird stellenweise ein personeller Austausch stattfinden. So benötigt das Krankenhaus St. Josef künftig beispielsweise keine Chirurgen mehr. Das Leopoldina-Krankenhaus wiederum gibt die Bereich Geriatrie und Palliativmedizin ab. Bis Ende 2023 ändert sich für die Beschäftigten jedoch zunächst nichts. Bis dahin werden noch Detailfragen geklärt und ein Fahrplan für die nötigen Umstrukturierungsmaßnahmen erstellt. Umgesetzt werden soll das neue "Schweinfurter Modell" dann bis zum Jahr 2030.

Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

Das Leopoldina-Krankenhaus hat derzeit rund 2.300, das Krankenhaus St. Josef rund 800 Beschäftigte, und niemand von ihnen muss um seinen Arbeitsplatz bangen. Die Verantwortlichen sehen das neue "Schweinfurter Modell" vielmehr als arbeitsplatzsichernde Maßnahme und hoffen, dass damit auch die Rekrutierung neuen Personals künftig einfacher wird. Da beide Häuser unter verschiedener Trägerschaft eigenständig bleiben, werden auch in den Verwaltungen keine Stellen abgebaut. Als Sparmaßnahme wollen die Geschäftsführer den Verbund nicht verstanden wissen, sondern als wichtige Weichenstellung für die Zukunft.

Verbund statt nur Teamwork im Teilbereich

Erste Gespräche und Überlegungen zu einer möglichen Zusammenarbeit in der Geburtshilfe zwischen beiden Krankenhäusern hatten im Frühjahr 2021 stattgefunden. Das Bayerische Gesundheitsministerium hatte die Häuser auf diesem Weg bestärkt. Der jetzt angestrebte Verbund geht darüber noch weit hinaus, und alle Beteiligten hoffen auch hier auf die Unterstützung und finanzielle Förderung durch die Politik. Hier, so hieß es, gebe es aber bereits positive Signale.