Gemeinsam gegen Leukämie: Typisierungsaktion an der TU München

Jeden Tag erkranken 30 Menschen in Deutschland an Blutkrebs. Viele können nur mit einer Stammzellenspende überleben, aber nicht immer finden sich potentielle Spender in der weltweiten Datenbank. In der Immatrikulationshalle der TU München in der Arcisstraße kann man sich am Mittwoch und Donnerstag jeweils zwischen 9 und 16 Uhr registrieren lassen. Nicht nur Studierende können kommen, sondern alle, die zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund sind. Es gilt die 3G-Regel, Abstandhalten und FFP2-Masken sind Pflicht.

Derartige Typisierungskationen fanden zuletzt unter anderem auch in Aicha vorm Wald und in Deggendorf statt.

500 potentielle Spender bei Typisierungsaktion 2019

Die Veranstaltung wird von der Fachschaft der School of Management der TU München und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) organisiert – so wie zuletzt 2019. Damals haben an nur einem Tag 500 Menschen mitgemacht. Vier von ihnen haben in der Folge tatsächlich Stammzellen an Kranke in den USA, in Großbritannien, in der Tschechei und in Deutschland gespendet. Diesen Erfolg hoffen die Verantwortlichen wiederholen zu können und stocken sogar auf, denn die Typisierungsaktion findet nun an zwei Tagen statt, damit möglichst viele die Gelegenheit haben, vorbei zu kommen und potenzieller Lebensretter zu werden. Jeder und jede Neuregistrierte kann an einer Tombola teilnehmen.

In Corona-Zeiten: Typisierung zu Hause

Alternativ zur Typisierungsaktion kann man sich von der AKB auch kostenfrei ein Lebensretter-Set nach Hause schicken lassen. Es enthält alles, was man für die Registrierung als Stammzellenspender braucht.