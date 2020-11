vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Gemeinsam gegen Einsam: Der "Moritz"-Mitmach-Chat aus Regensburg

In Corona-Zeiten, in Zeiten der Isolation, die Sorgen vergessen. Das hat sich die Stiftung KreBeKi mit ihrem Mitmach-Chat zum Ziel gesetzt. Das Team aus Regensburg will Krankenhauskinder und Jugendliche aus Behinderten-Einrichtungen unterstützen.