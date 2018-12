Gemeinsam gegen das Wirtshaussterben

Vor 100 Jahren pilgerten fast alle Regensburger zu Fuß nach Eilsbrunn, einem kleinen Ort vor den Toren der Stadt. Mit dem Schiff setzten sie über die Donau über und mussten dann noch eine Anhöhe überwinden, bevor sie endlich die Gaststätte Röhrl mit ihrem Biergarten erreichten. Ein mühsamer Weg, den heute wohl keiner mehr auf sich nehmen würde.

Über zu wenig Gäste kann sich Muc Röhrl, Wirt in der elften Generation, heute trotzdem nicht beklagen. "Vor zehn Jahren hatten wir einen recht schweren Stand," sagt Röhrl. "Dank Marketing rennen sie uns jetzt fast die Bude ein." Die Gaststätte Röhrl kann sich rühmen, das älteste Wirtshaus der Welt zu sein. Eine Urkunde des Guinness-Buchs der Rekorde, die an einer der holzvertäfelten Wände hängt, belegt das. Und: Das Geschäft läuft so gut, dass die Röhrls inzwischen zwei Gaststätten haben. Der Bruder hat im Ort sogar ein Hotel gebaut.

Zukunft der Wirtshauskultur ungewiss

Auf dem Bayerischen Tourismustag ist man stolz auf so eine Tradition, spricht sie doch für das Bild, das viele Gäste aus aller Welt von Bayern haben: Gemütlich und gesellig zusammensitzen bei Bier und Schweinsbraten, ein Deck Schafkopfkarten auf dem Tisch, dazu spielt die örtliche Blasmusikkapelle auf. Der Bayerische Hotel- und Gastgewerbeverband bedient dieses Bild auf ihrer Internetseite. Allerdings muss sie an gleicher Stelle auf eine Kampagne zur "Zukunft des bayerischen Gastgewerbes" verweisen.

"Die Kampagne soll vor allem den Wirten Mut machen, mal nach rechts und links zu schauen, mal ein bisschen neu zu denken. Aber sich immer bewusst zu sein, wie wesentlich sie für unser Land sind." Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA

Während der Tourismus in Bayern weiter wächst, stirbt das Wirtshaus. Laut Statistischem Bundesamt ist allein zwischen 2008 und 2016 die Anzahl der sogenannten Schankwirtschaften um 20 Prozent zurückgegangen. Das heißt: Jedes fünfte Wirtshaus in Deutschland hat in dieser Zeit dicht gemacht. Eine ähnliche Entwicklung findet sich beim gesamten Gastgewerbe wieder. Und auch in der Hotellerie ist ein Rückgang auszumachen: Gab es 2008 mehr als 37.000 Hotels in Deutschland, sind es heute nur noch knapp 33.000.

Drei Faktoren bedrohen Existenz

Vor allem drei Faktoren sind für viele Wirte existenzbedrohend: Einmal die Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer. Ein Wirtshaus muss 19 Prozent zahlen, ein Bäcker oder Metzger hingegen nur sieben Prozent. Zum Zweiten: Die Bürokratie. Teilweise müssen Betriebe in Hotellerie und Gastgewerbe bis zu 100 Auflagen erfüllen. Das treibe die Preise nach oben, sagt Röhrl, der auch Sprecher der jungen Gastwirte in Bayern ist. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass es immer schwieriger wird, Personal und Auszubildende zu finden.

Förderprogramm soll Wirtshäuser retten

Zu dieser Entwicklung will das diesjährige Motto des Bayerischen Tourismustag nicht so recht passen: "Das Wirtshaus - Ein Imagefaktor für den Bayerischen Tourismus". Die erfolgreichen Beispiele, wie das Hofbräuhaus, stellen die Ausnahme dar. Die Mehrzahl an Wirtshäusern braucht andere Strategien. Neben kostenlosen Erstberatungen, bei denen ein Gastroexperte den Betrieb besucht und Tipps gibt, soll ein Förderprogramm von 30 Millionen Euro die bayerischen Wirtshäuser retten. Daneben plant das Bayerische Wirtschaftsministerium eine App, in denen Öffnungszeiten einzusehen sind und Bewertungen abgegeben werden können.

Überlebensstrategie: Alleinstellungsmerkmal

Muc Röhrl will sich nicht allein auf sein Alleinstellungsmerkmal verlassen, das älteste Wirtshaus der Welt zu haben. Er und seine Frau bieten auch Catering an und sind damit im Trend. Bundesweit nehmen die Catering-Betriebe zu. Doch nicht jeder hat diese Möglichkeiten, das weiß auch Röhrl. Anderen Wirten empfiehlt er, sich auf eine Sache zu spezialisieren. Zum Beispiel: Gibt es weit und breit kein Steakhouse, sollte ein Gastronom das anbieten, sagt Wirt Röhrl. Denn die Zukunft sei nun mal so:

"Einfach nur das Wirtshaus aufsperren reicht eben nicht mehr." Muc Röhrl, Gastwirt