"Gemeinsam gegen Corona": Zuschauerfragen der BR-Sondersendung

"Egal was sie fragen, wir schauen, dass wir für sie eine Antwort bekommen", versprach BR-Chefredakteur Christian Nitsche in der Sondersendung. Schon den ganzen Tag hatte der Bayerische Rundfunk auf allen Kanälen die Fragen der Zuschauer, Zuhörer oder User rund um die Corona und das Impfen gesammelt.

Die Virologin Ulrike Protzer, die Münchner Hausärztin Katharina Jäger, der Infektiologe und Kinderarzt Johannes Hübner und der Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen bildeten das Expertenteam, das antwortete, einordnete und richtig stellte.

Wie gut wirkt die Impfung?

Die große Frage adressierte Eckart von Hirschhausen gleich zu Beginn des Abends: "Die Impfung ist das Beste was wir haben." Die Hausärztin Anne Katrin Liem, die am BR-Telefon zusammen mit anderen Ärztinnen und Ärzten Fragen beantwortete, wurde nach Medikamenten als Alternative gefragt. Die seien in der Zukunft möglich, aber in der derzeitigen Welle mit den hohen Fallzahlen noch nicht von Nutzen, so Liem: "Da wird sicherlich vieles passieren, aber momentan stehen wir ein bisschen mit dem Rücken zur Wand."

Immer wieder verweisen Impfgegner darauf, dass auf den Intensivstationen auch doppelt Geimpfte liegen. Dabei ist das statistisch einfach zu erklären: Je mehr Menschen geimpft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch vollständig Geimpfte mit einem schweren Verlauf gibt. "Auch der FC Bayern München kassiert ab und an Gegentore", sagte von Hirschhausen.

Herzinfarkt-Patienten müssen auf einen Platz in der Klinik warten

Die vielen Covid-19-Patienten in den Kliniken ziehen eine Welle von Auswirkungen nach sich. Hausärztin Katharina Jäger fährt auch Einsätze als Notärztin in München. Weil die Kliniken voll sind, werden "Herzinfarkt-Patienten 45 Minuten durch die Stadt gefahren", weil überall die Betten voll sind, erzählte sie. "Das ist lange, lange, lange. Das ist schrecklich." Das medizinische Personal ist mittlerweile am Limit, sagte Jäger: "Manchmal geht auch mir die Puste aus. Und manchen Kollegen glaube ich auch."

Die neue Omikron-Variante

Auf das aktuellste Thema konnte es noch keine allzu detaillierten Antworten geben. Die Omikron-Variante des Virus beschäftigt die Weltöffentlichkeit seit kurzem. Erst am Tag zuvor hatte die deutsche Virologin Sandra Ciesek Daten veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass der Impfschutz bei Omikron verringert ist.

Definitive Antworten kann es aber noch nicht geben, sagte Virologin Ulrike Protzer, die Professorin am Lehrstuhl für Virologie der Technischen Universität München ist: "Wie gut der Schutz jetzt vor Erkrankung ist, da ist es einfach noch echt zu früh, etwas zu sagen."

Es könnte sein, dass aufgrund dieser Variante weitere Impfungen nötig sind. Was einen Zuschauer zur Frage führte: "Was bringt jetzt das Boostern, wenn ich im März nochmal ran muss?" Zwar werde Omikron derzeit heiß diskutiert, aber "das ist ist nicht unser aktuelles Problem", betonte Protzer. Derzeit ist die Delta-Variante in Deutschland vorherrschend und belastet das Gesundheitssystem. "Und da schützen uns die Impfstoffe bei der dritten Impfung sehr, sehr gut", sagte Protzer.

Wie hoch das Risiko der Omikron-Variante für Kinder ist, wurde als Frage eingereicht. Auch hier fehlen aber noch genügend Daten, sagte Infektiologe und Kinderarzt Johannes Hübner von der Haunerschen Kinderklinik in München: "Da kann man überhaupt noch nix dazu sagen, das ist reine Kaffeesatzleserei."

Impfung für Kinder unter zwölf Jahren könnte bald möglich sein

Das Experten-Team erreichten nicht nur zum Thema Omikron Kinder-Fragen. Viele Eltern stehen möglicherweise bald vor der Frage: Lasse ich mein Kind impfen oder nicht? Denn noch vor Weihnachten wird von der Ständigen Impfkommission (StiKo) eine Empfehlung für Kinder ab fünf Jahren erwartet.

Die Impfung bei Kindern biete einen höheren Fremdnutzen als Eigennutzen, sagte Infektiologe und Kinderarzt Johannes Hübner. Denn für Kinder sei das Risiko einer schweren Erkrankung geringer. Deswegen sei die Booster-Impfung derzeit auch nur für Volljährige empfohlen, antwortete Hübner auf eine Zuschauer-Frage. Aber auch die Verhinderung von Übertragungen des Virus seien "ein gutes Argument, das Kind zu impfen".

Auch wenn ein Kind keine Risikofaktoren wie Vorerkrankungen habe, könne man es natürlich impfen lassen, sagte Ulrike Protzer. Zum Beispiel, um ältere Familienmitglieder vor Infektionen zu schützen, so Protzer: "Da gibt es viele Situationen, wo es absolut Sinn macht, das Kind zu impfen."

Long-Covid: Die Welle nach der Welle

Sowohl bei sehr schweren als auch bei leichteren Fällen kann es nach der akuten Erkrankung weitergehen. Long-Covid ist der Sammelbegriff für viele Symptome, die lange bleiben. "Wir sind gesund, aber nicht genesen", erzählte die Long-Covid-Patientin Birgit Birner im Studio von ihrer Krankheit. Im April 2020 war sie an Covid-19 erkrankt, lag mit Fieber und einer Lungenentzündung zuhause. Seitdem kann sie nicht mehr mit dem geliebten Radl fahren, muss nach dem Treppensteigen husten und ringt oft nach Luft.

Birgit Birner hat eine Selbsthilfegruppe gegründet, "leider rennen die Leute uns tatsächlich die Bude ein". In Deutschland gebe es circa 600.000 bis 800.000 Betroffene, schätzt Birner. "Wenn die Impfung mir diese Long-Covid-Geschichte erspart hätte, wäre mir der Pieks vollkommen egal", sagte die Oberpfälzerin.

"Wir haben eine stille Welle hinter jeder Welle", sagte Eckart von Hirschhausen über die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung. Das Virus sei ein Feind mit ganz vielen Gesichtern, so von Hirschhausen, der eine Dokumentation über Long-Covid gedreht hat. "Viele werden nie mehr so wie früher", zum Beispiel aufgrund von Gedächtnislücken oder Konzentrationsschwächen. Immerhin: Birgit Birner kann schon wieder auf dem E-Bike sitzen.

Impfreaktion statt Nebenwirkung

Die Experten-Runde ordnete noch einmal das Thema Impf-Nebenwirkungen ein und bekannte selbstkritisch: Hier hätten Medien, Politik und Wissenschaft genauer kommunizieren müssen. Man spreche oft von "Nebenwirkungen", obwohl es genau genommen "Impfreaktionen" heißen müsse. "Das ist ein Zeichen, dass mein Immunsystem reagiert", sagte Protzer zu Symptomen wie Müdigkeit oder Gliederschmerzen, die ähnlich wie bei einer Erkältung ausfallen.

Solche Impfreaktionen, genauso wie Schmerzen im Arm, kämen nach einigen Impfungen vor, sagte Hausärztin Katharina Jäger. Das sei meist nach wenigen Tagen vorbei, "die meisten kommen ohne Schmerzmittel aus". Und genauso gäbe es Fälle, "wo jemand gar nichts gespürt hat", so Jäger.

Eckart von Hirschhausen wollte eine immer wieder verbreitete Falschinformation ausräumen: "Langzeitschäden nach der Impfung gibt es in dieser Form nicht." Denn man wisse, dass mögliche Impfschäden "in unmittelbarer zeitlicher Abfolge zur Impfung" entstünden.

Das falsche Narrativ einer Unfruchtbarkeit durch die Impfung zum Beispiel sei "urmelalt", sagte Hirschhausen und ohne jeden Beweis. "Wenn die Hälfte der Weltbevölkerung mittlerweile geimpft ist, wir hätten es doch gemerkt."

Booster-Impfung: Kreuzimpfungen wirken genauso gut

Winterzeit ist derzeit auch Booster-Zeit. Viele Menschen holen sich ihre dritte Impfung ab. Und das hilft auf alle Fälle, sagte Virologin Ulrike Protzer: "Dreimal impfen ist definitiv besser als zweimal impfen." Daten aus Israel zeigten: Mit Booster sei der Schutz vor einer Infektion elfmal so hoch, vor einer schweren Erkrankung sei man sogar 19,5-mal so gut geschützt.

Protzer hält die derzeitige deutsche Strategie, nach fünf Monaten zu boostern, für eine "gute Entscheidung". Die derzeitige Studienlage weise darauf hin, dass der Impfschutz nach vier Monaten abbaue.

"Welchen Impfstoff beim Boostern wählen?" – diese Frage kam von den Zuschauern. "Um es kurz zu machen: Im Prinzip funktioniert eigentlich alles", sagte Infektiologe Johannes Hübner. Eine Person fragte bei Moderatorin Franziska Eder nach: Zuerst AstraZeneca, dann Moderna und jetzt bekomme er Biontech – könne das ein Problem sein? "Die Praxis zeigt uns einfach, diese Kreuzimpfungen funktionieren sehr sehr gut und deswegen hätte ich null Bedenken", antwortete Protzer.