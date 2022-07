Gemeindetagspräsident fordert mehr Tempo bei der Energiewende

Ab Freitag gelten die neuen Vorgaben für die Befüllung der Gas-Speicher. Ziel ist es, die Versorgungssicherheit im kommenden Herbst und Winter zu verbessern. Bis zum 1. September sollen die Speicher jetzt zu 75 Prozent gefüllt sein, bis November zu 95 Prozent. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es dazu, die Unsicherheit über die russischen Gaslieferungen bleibe hoch und die Lage ernst.

Brandl: Auch abhängig bei Windkraftanlagen und Solarzellen

Der Präsident des bayerischen Gemeindestags, Uwe Brandl, sieht ein großes Problem darin, dass sich Deutschland bei der Energieversorgung so abhängig gemacht hat. Das gelte auch für die Produktion von Windkraftanlagen und Solarzellen. Der CSU-Politiker kritisiert die deutsche Energieabhängigkeit von Russland und fordert schnellere Verfahren bei der Umstellung auf erneuerbare Energien.

"Der Gesetzgeber muss jetzt reagieren. Wenn man jetzt sieht, dass man unter enormen Zeitdruck eine Veränderung einer Energielandschaft vornehmen muss, dann muss man auch den Mut haben, gegebenenfalls dort, wo bisher langfristige Planfeststellungsverfahren notwendig waren, per Gesetz anzuordnen, dass etwas geschieht", sagt Brandl.

Auch Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht

Brandl sieht aber nicht nur den Gesetzgeber in der Pflicht. Wenn Bürgerinnen und Bürger etwas verändern wollen, seien sie selber Teil des Veränderungsprozesses: "Und dann kann ich nicht nach regenerativen Energien schreien, aber dann auch wieder schreien, wenn die Produktionsstätte direkt neben meinem Haus ist."

Es sei problematisch, so Brandl, dass man so lange auf Monostrukturen bei der Energieversorgung gesetzt habe. Man hätte gemeint, "dass die ganze Welt sich immer nur lieb hat". Jetzt sei klar, dass Systemfragen auch wirtschaftlich ausgefochten werden. Auf die Frage, ob wir in der Energieversorgung den Winter schaffen, zeigt sich der Präsident des Bayerischen Gemeindestages verhalten optimistisch: "Selbstverständlich, weil wir ihn schaffen müssen".