Gemeindetag: Uwe Brandl erneut zum Präsidenten gewählt

Der Präsident des Bayerischen Gemeindetags, Abensbergs Bürgermeister Uwe Brandl, hat vor einer Überforderung des Staates durch die Erwartungen der Bürger in der Corona-Krise gewarnt. Bei der Landesversammlung des Bayerischen Gemeindetags am Mittwoch in Bad Gögging bei Neustadt an der Donau (Lkr. Kelheim) sagte er wörtlich: "Wir sind jetzt aktuell dabei, uns nicht nur zu Lasten unserer Enkel, sondern unserer Urururenkel zu verschulden und das kann kein tragfähiges Politikkonzept für die Zukunft sein."

Schrumpfende Volkswirtschaft ein Problem

Hier setzt nach seiner Ansicht die Aufgabe der Kommunen an. Brandl ergänzte: "Wie schaffen wir es, dem Menschen jetzt auch wieder begreifbar zu machen, dass wir in einem Sozialstaat leben, der immer gewohnt war, dass die Volkswirtschaft wächst, jetzt aber vor der Situation steht, dass die Volkswirtschaft schrumpft." Weitere Themen der Landesversammlung waren die Digitalisierung der Gesellschaft, die Umstrukturierung der Volkswirtschaft hin zu neuen Technologien und vor allem auch das Meistern der Corona-Krise.

Uwe Brandl einstimmig wiedergewählt - seit 2002 im Amt

In dem nicht öffentlichen Teil der Landesversammlung des Bayerischen Gemeindetags stand außerdem die Wahl des Präsidenten auf dem Programm. Dabei ist Uwe Brandl erneut ohne Gegenstimmen gewählt worden. Er ist seit 2002 im Amt. Erster Vizepräsident bleibt Thomas Zwingel (SPD) aus Zirndorf, Landesschatzmeister bleibt Markus Reichart (Grüne) aus Heimenkirch. Bei der Wahl des zweiten Vizepräsidenten setzte sich Bürgermeisterin Birgit Erb (CSU) aus Oberelsbach (Kreis Rhön-Grabfeld) gegen Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) aus Oberhaching bei München durch.