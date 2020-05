Gemeinderatswahl Patersdorf: Das Los hat entschieden

In Patersdorf im Kreis Regen, wo die Gemeinderatswahl nach Fehlern neu ausgezählt werden musste, ist nun auch die letzte Hürde genommen. Es gab ein Losverfahren am Landratsamt Regen zwischen zwei Bewerbern mit Stimmengleichheit.

Fuchs und Fischer ziehen das "richtige" Los

Das Los für den Einzug ins Gremium hat Karolin Fuchs (CSU) gewonnen - gegen ihren Parteikollegen Stephan Hackner. Es gab auch bei den Freien Wählern einen Losentscheid nach Stimmengleichheit, so das Landratsamt heute in einer Pressemitteilung: Hier zog Franz Fischer das Los für den Einzug in den Gemeinderat gegen Ludwig Fleischmann-Hof.

Gemeinderat Patersdorf nun komplett

In der kleinen Bayerwaldgemeinde hatte es Fehler beim Auszählen am Wahlabend gegeben. Danach musste die ganze Gemeinderatswahl neu ausgezählt werden, mit dem Ergebnis, dass sich tatsächlich auch die Sitzzahl für CSU und Freie Wähler nochmal änderte. Das zweite Manko war Stimmengleichheit bei manchen Bewerbern, was nun per Los entschieden wurde. Jetzt, wo auch das erledigt ist, kann endgültig auch die konstituierende Sitzung des Patersdorfer Gemeinderats in der richtigen Zusammensetzung stattfinden.