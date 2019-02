Gemeinderatssitzung Windberg: Kinder haben entschieden

Die Gemeinderatssitzung in Windberg hatte am Mittwochabend eine Premiere: Zum ersten Mal durften Kinder bei einer für sie wichtigen Frage mitreden. Welches Spielgerät soll für den Spielplatz gekauft werden? Für diese Entscheidung nahmen rund 20 Windberger Kinder an der Sitzungstafel im Rathaus Platz.

Ältester holt die Jüngsten an den Tisch

Mit der Aktion wollte die Gemeinde Windberg den Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Demokratie näherbringen und sie in demokratische Entscheidungen miteinbinden. Bernhard Suttner (ÖDP) hatte als ältestes Gemeinderatsmitglied von Windberg die Idee dazu. Der Gemeinderat hat sie sofort angenommen, erzählt der 70-Jährige.

Wie soll der Spielplatz aussehen?

Die Gemeinde hat alle 41 Kinder in Windberg eingeladen, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind. Die Hälfte davon ist gekommen. Im Sitzungssaal diskutierten sie über Pro und Contra einer Wippe. Zum Schluss siegten die Vorteile: Eine Wippe mache einfach Spaß und man habe das Gefühl des Fliegens. Also steht fest: Ihr Spielplatz bekommt eine Wippe.

Einstimmiger Kinder-Beschluss

Bei den Kosten war schnell klar: das billigste Angebot gewinnt. Jetzt werden rund 1.200 Euro für die neue Wippe in Windberg ausgegeben. In Zukunft werden die Kinder öfter in den Sitzungen mitreden dürfen, wie der zweite Bürgermeister von Windberg, Helmut Haimerl (CSU), dem BR sagte.