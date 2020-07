Gemeinderat Mauth stimmt Nationalparkerweiterung zu

Wünsche der Bevölkerung einbinden

Kandlbinder sagt, dass sich die Räte nach wochenlanger intensiver Diskussion mit den Bürgern auf diese 18 Punkte geeinigt hätten. Die Anliegen gehen in verschiedene Richtungen. Zum einen will die Gemeinde, dass in angrenzenden Privatwäldern der Borkenkäfer bekämpft wird und dass die Wälder weiterhin frei betreten werden dürfen - dass also keine Kernzone festgelegt wird. Wichtig sind den Räten auch, dass die Wasserquellen, die im Erweiterungsgebiet liegen, weiter genutzt werden können und dass sich Hauseigentümer, die sich bisher ihr Brennholz aus den Wäldern holen, weiter auf ihre Holznutzungsrechte pochen dürfen.

Zum anderen beziehen sich die Forderungen auf die touristische Infrastruktur. Es sollen Straßen ertüchtigt und Parkplätze geschaffen erarbeitet werden. Außerdem sollen schon existierende Wander- und Radwege sowie Langlaufloipen bestehen bleiben. Die Bevölkerung würde nur eingebunden, wenn deren Anliegen berücksichtigt würden, lautet die Botschaft in dem Schreiben.

Landrat befürwortet Erweiterung

Der Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), hatte sich zuletzt Anfang Juli für eine Erweiterung des Nationalparks ausgesprochen: "Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, zeigt sich, dass im Nationalpark gewisse Hotspots überlaufen sind. Insofern ist eine Erweiterung sinnvoll."

50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald

Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste in Deutschland und feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass soll der Nationalpark im Süden erweitert werden: um einen 600 Hektar großen Streifen, der zu 100 Prozent den Bayerischen Staatsforsten gehört und bereits jetzt ökologisch wertvoll ist.