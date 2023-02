Gemeinderat lehnt Bauantrag für Flüchtlingsunterkunft ab

In Weidenberg im Landkreis Bayreuth hat der Gemeinderat einen Bauantrag zur Errichtung eines Containerdorfes für Flüchtlinge abgelehnt. Die Entscheidung fiel mit nur einer Gegenstimme.

Zur Begründung führten die Räte planungsrechtliche Gründe gegen das Bauvorhaben an. So sei eine soziale Bebauung im Weidenberger Industriegebiet nicht vorgesehen. Somit sei der Planungsgedanke des Bebauungsplanes durch den Bauantrag verletzt worden, eine Genehmigung könne nicht erteilt werden. Der abgelehnte Bauantrag geht jetzt an das Bayreuther Landratsamt zurück.

Anfeindungen wegen geplanter Containerdörfer für Flüchtlinge

Erst vor wenigen Tagen gab es andernorts in Oberfranken teilweise Tumulte in Gemeinderäten wegen der Aufstellung von Containerdörfern für Flüchtlinge. Nach Gemeinderatssitzungen in Zapfendorf im Landkreis Bamberg und Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sätze wie "Merkt euch die Gesichter" und "Dann zünden wir eben das Haus des Bürgermeisters an" sollen in Zapfendorf gefallen sein. Der überfüllte Sitzungssaal musste von der Polizei geräumt werden.

In Schwarzenbach habe eine Besucherin beim Verlassen des Saals gerufen, sie hoffe, dass die Kinder der Verantwortlichen "abgestochen" würden. In beiden Fällen ging es um den Bau eines Containerdorfes für rund 66 Flüchtlinge.

Container für bis zu 80 Flüchtlinge in Weidenberg geplant

In Weidenberg wollte der Landkreis Bayreuth eine Unterkunft für 65 bis 80 Geflüchtete errichten. Dazu sollten zwei Gebäude in modularer Bauweise – also aus Containern – auf einem landkreiseigenen Grundstück gebaut werden. Die geplante Flüchtlingsunterkunft sorgte bei den Bürgerinnen und Bürgern in Weidenberg allerdings für Bedenken und Ängste.

Vor der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend waren über 50 Menschen zu einer Fragestunde in das Weidenberger Rathaus gekommen und brachten ihre Bedenken vor. Die Entscheidung des Gemeinderates, gegen den Bauantrag zu stimmen, wurde von den anwesenden Bürgern mit Applaus quittiert.

Gemeinde fordert Konzepte für Sicherheit und Integration vom Kreis

In einem zweiten Beschluss forderte der Gemeinderat vom Landkreis Bayreuth ein Sicherheits- und Schutzkonzept, ein Integrationskonzept für Geflüchtete und die Gleichbehandlung aller Gemeinden im Landkreis.

Derzeit sind 502 Asylbewerber im Landkreis Bayreuth gemeldet. Erst vor wenigen Tagen hatte Bayreuths Landrat Florian Wiedemann (FW) bei einer Informationsveranstaltung im knapp 50 Kilometer entfernten Waischenfeld nach Bedenken des Bürgermeisters und von Bürgern zugesagt, Familien mit Kindern, aber keine alleinstehenden jungen Männer im Ort unterzubringen. Dort werden insgesamt 19 Flüchtlinge erwartet.

Gemeinden können Bauanträge nicht einfach ablehnen

Die Ablehnung des Bauantrags habe nun erst einmal eine aufschiebende Wirkung, so Weidenbergs Bürgermeister Hans Wittauer (FW) gegenüber dem BR. Der Antrag gehe jetzt an das Landratsamt zur Prüfung, danach werde die Gemeinde vermutlich um eine Stellungnahme gebeten.

Tatsächlich können Bayerns Gemeinden einem Bauantrag nur aus sogenannten planungsrechtlichen Gründen ihre Zustimmung verweigern, das regelt das Baugesetzbuch. Baugenehmigungsbehörde ist das Landratsamt selbst, das das Einvernehmen der Gemeinde zwar einfordern muss, was aber in den meisten Fällen als reiner Verwaltungsakt gilt. Erteilt die Gemeinde ihre Zustimmung rechtswidrig, also ohne planungsrechtliche Gründe, nicht, muss das Landratsamt die Zustimmung über die Gemeinde hinweg erteilen oder macht sich haftbar.

Wohnraum für Flüchtlinge kaum noch zu finden

Hitzige Sitzungen rund um die Unterbringung von Flüchtlingen finden derzeit vielerorts in Bayern statt. Überall klagen Gemeinden und Landkreise darüber, mit der Versorgung der ankommenden Menschen überlastet zu sein.

Aus den Landratsämtern heißt es vielerorts zur Begründung, Gebäude, die sich als Notunterkünfte für Geflüchtete eignen würden, seien seit Monaten auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr zu finden. Unterdessen steigt die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland etwa aus Syrien und Afghanistan weiter.

Gleichzeitig sind bereits mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin (CSU), fordert die Verantwortlichen auf Bundesebene daher bereits dazu auf, den Zuzug von Flüchtlingen zu begrenzen. Karmasin, der auch Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck ist, beschrieb die Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten als "völlig angespannt".