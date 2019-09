Gemeindepartnerschaft der ehemaligen Rebellendörfer

Ermershausen im Landkreis Haßberge hat nun eine neue Partnergemeinde. Das gleichgesinnte Rebellendorf Unterammergau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben eine gemeinsame Geschichte. Beide Orte kämpften gegen eine ungeliebte Eingemeindung. Dieser Kampf hat sie nun zusammengebracht. Die Gemeindepartnerschaft wird heute offiziell besiegelt und ein langjährige Wunsch des Bürgermeister Günther Pfeiffer von Ermershausen geht nun in Erfüllung.

Geschichte der beiden Kommunen

Denn 40 Jahre ist es her, dass sich Jugendliche aus beiden Kommunen beim gemeinsamen Kampf gegen die ungeliebte Eingemeindung näher kamen: die evangelische Landjugend von Ermershausen sowie die katholische Landjugend von Ermershausen. Seither besteht Bürgermeister Pfeiffer (Freie Wähler) zufolge ein reger Austausch zwischen den beiden Kommunen, der nunmehr schon in der dritten Generation von Jugendlichen weiter getragen werde - unabhängig davon, dass beide Gemeinden inzwischen wieder selbständig sind.

Programm am Wochenende

Unterammergau konnte die Verbindung mit Oberammergau bereits 1980 lösen, die "Zwangsheirat" von Ermershausen mit Maroldsweisach wurde erst 1994 rückgängig gemacht. Die Gäste aus Unterammergau reisen heute an. Erst gibt’s eine Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr Ermershausen, anschließend ein gemeinsames Abendessen im Festzelt und gemütliches Beisammensein. Morgen ist unter anderem eine kleine Wanderung rund um Ermershausen geplant. Am Abend wird dann die Gemeindepartnerschaft feierlich unterzeichnet. Am Sonntag ist dann noch ein Gemeindefeuerwehrtag geplant.