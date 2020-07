Gemeinden wünschen sich ein strengeres Klimaschutzgesetz

Normalerweise legen die bayerischen Gemeinden großen Wert auf ihre kommunale Selbstverantwortung und wollen sich möglichst wenig vorschreiben lassen. Im Fall des bayerischen Klimaschutzgesetzes liegt der Fall jedoch anders.

Gesetzesentwurf nur ein erhobener Zeigefinger?

Im Gesetzesentwurf der Staatsregierung, der derzeit im Landtag zur Beratung steht, ist zu lesen: "Den kommunalen Gebietskörperschaften wird empfohlen", eine Vorbildfunktion auszufüllen und bis 2030 eine klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Das wünscht sich der Bayerische Gemeindetag konkreter. Das sei nicht mehr als ein erhobener Zeigefinger, sagt etwa Stefan Graf, der beim Bayerischen Gemeindetag für Energie und Umwelt zuständig ist.

Freistaat vermeidet finanzielle Beteiligung am Klimaschutz der Kommunen

Der Hintergrund ist das sogenannte Konnexitätsprinzip. Es besagt, dass derjenige für etwas bezahlt, der es anschafft. Wenn der Staat den Kommunen also verbindliche Vorgaben zum Klimaschutz machen würde, müsste er sich auch an der Finanzierung beteiligen und den Gemeinden beispielsweise verbindlich Zuschüsse bezahlen, wenn sie ihre Gebäude schneller energetisch sanieren.

Forderungen des Gemeindetags für das Klimaschutzgesetz

Der Gemeindetag regt an, der Freistaat könnte doch wenigstens eine CO2-Bilanz für jede Kommune fördern. Das wäre dann ein konkreter Einstieg in die Klimaneutralität. Außerdem wünscht der Gemeindetag sich staatliche Klimabeauftragte in allen Landratsämtern als Ansprechpartner für die Gemeinden.

Stefan Graf vom Gemeindetag hält es für zu pauschal, dass der Gesetzentwurf den Kommunen Klimaschutzkonzepte empfiehlt. Da sei man doch schon viel weiter, kritisiert er.

Die Landtagsberatungen zum bayerischen Klimaschutzgesetz gehen im Herbst weiter. Am 25. September ist zunächst noch einmal eine Anhörung von Sachverständigen geplant – der Gemeindetag ist dann vermutlich auch dabei.