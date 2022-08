Gemeinde Röttenbach investiert in den Klimaschutz

Ludwig Wahl, der Bürgermeister von Röttenbach kämpft dafür, dass das Heizen in seiner Gemeinde klimafreundlicher wird. Weg von Öl und Gas, das ist sein Motto. Die Gemeinde fördert nun den Umstieg und schafft einen finanziellen Anreiz zusätzlich zu den Mitteln vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). "Wir docken uns an die BAFA-Förderung an", erklärt Wahl, "Die BAFA prüft ja das gesamte Vorhaben. Es sind da auch Energieberater beteiligt. Wir stocken den von der BAFA zur Verfügung gestellten Förderbetrag um zehn Prozent auf."

Umrüstung von Heizungen wird gefördert

Seit Juni können die Röttenbacher die Förderung beantragen. 20 Hauseigentümer haben bislang Interesse angemeldet. Auch das Ehepaar Liebich beschäftigt sich schon lange mit der Erneuerung ihre Ölheizung. Die Fördermittel der Gemeinde sind ein zusätzlicher Anreiz. Die Ölheizung im Keller ist schon 20 Jahre alt und soll nun rausfliegen, erzählt Hartmut Liebich: "Nach 20 Jahren hat sich die Welt geändert und natürlich hauptsächlich das Thema Energie. Klimaschutz ist das Thema unserer Zeit. Deshalb wollen wir unsere Heizung, auch wenn sie voll funktionsfähig ist, so nicht mehr haben." Seine Frau Biggi Liebich sieht das genauso. "Eigentlich denke ich, dass man so weit kommen muss, dass man sich als Haushalt alleine versorgt. Das wäre so mein Idealziel." Die Liebichs wollen nun zunächst auf eine Wärmepumpe umsteigen.

Wechsel zu erneuerbaren Energien

Die Gemeinde unterstützt den Wechsel zu erneuerbaren Energien, also auch zu Biomasse, wie einer Pellet-Heizung, erklärt Bürgermeister Wahl. "Wir fördern den Zuschussbetrag, den auch die BAFA letztendlich fördert und das mit zehn Prozent. Das bedeutet konkret, wenn unsere Bürger von der BAFA beispielsweise 20.000 Euro bekommen, legen wir nochmal zehn Prozent auf diese 20.000 Euro drauf." Der Umbau bei den Liebichs klappt erst im Januar, vorher waren keine Handwerker zu kriegen.

Förderprogramm umfasst auch E-Mobilität und Photovoltaik

Die Gemeinde Röttenbach hat für dieses Jahr 100.000 Euro Fördermittel für den Klimaschutz vorgesehen. Damit soll unter anderem auch der Bau von Ladenstationen für Elektro-Autos vorangetrieben werden. Ludwig Wahl sieht an vielen Stellen Handlungsbedarf, um die Gemeinde klimafreundlich zu machen: "Wir fördern auch Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher." Röttenbach hat viel vor: Der Wunsch des Bürgermeisters ist es, dass in ein paar Jahren jedes zweite Haus eine Photovoltaikanlage hat, um möglichst autark vom Stromnetz zu sein.