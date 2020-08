Gemeinde Rinchnach macht Urlauber-Kinder zu Diplom-Landwirten

Umgang mit Tieren macht Spaß

"Wir sind schon öfters hier auf dem Hof. Und der Umgang mit den Tieren macht uns Spaß - oder hier am Hof zu helfen. Und so kam es dann auch, dass wir hier das Diplom machen", erklärt die 15-jährige Nina. Sie hat mit ihrer Familie schon öfter Ferien auf dem Köppl-Hof gemacht und so schon sehr viel gelernt. Deshalb haben sich die beiden Schwestern jetzt für die Prüfung angemeldet.

Kontakt zur Landwirtschaft

In den letzten Tagen hat Bauer Günther Köppl den Mädchem Vieles rund um den Hof gezeigt: "Das wäre das Schöne, wenn die Kinder und Jugendlichen den Kontakt nicht verlieren zu dem, wie was erzeugt wird und was da dranhängt." Die Gemeinde Rinchnach bietet das "Kleine Landwirte-Diplom" kostenlos für Kinder und Jugendliche, die am Hof helfen, an. Als Anreiz, Motivation und Belohnung.

Anreiz, Urlaub auf dem Bauernhof noch intensiver zu erleben

"Viele wollen am Bauernhof Urlaub machen und ein bisschen tiefer reinschauen. Sie wollen beim Bauern oder der Bäuerin dabei sein und wissen, was da abläuft. Und für genau die ist das "Kleine Rinchnacher Landwirte-Diplom", weil da der Bauer im Laufe des Urlaubs von Haus aus schon mehr erklärt, weil sie wissen, dass da am Ende eine Prüfung kommt und für die Kinder macht es dann Spaß, wenn sie ein bisschen besser aufpassen sollen, weil sie am Ende dann abgefragt werden. Und natürlich will jeder diese Urkunde - und ein kleines Geschenk gibt es auch noch. Es ist sozusagen ein Anreiz, Urlaub auf dem Bauernhof noch intensiver zu genießen", erklärt Reinhold Ertl, Leiter der Tourist-Information in Rinchnach, der die Prüfung durchführt.