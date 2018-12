Gemeinde Kolitzheim will zentrale neue Schule bauen

Für den Standort der neuen Schule gibt es drei Ideen: So könnte an der Stelle neu gebaut werden, an der in Unterspießheim ein nicht mehr genutztes Gebäude der alten Hauptschule steht. Die zweite Möglichkeit wäre, in Kolitzheim komplett neu zu bauen. Die dritte Alternative ist, in Herlheim zwischen der bestehenden Schule und dem Sportgelände auf einem gemeindeeigenen Grundstück ein neues Gebäude zu errichten.

Schulgröße steht noch nicht fest

Laut Kolitzheims Bürgermeister Horst Herbert wünschen sich immer mehr Familien in der Gemeinde eine zentrale Schule mit Ganztagsschule und Mittagsbetreuung. Im Augenblick gibt es in der Gemeinde drei noch genutzte Schulhäuser aus den 1960er Jahren. Diese Gebäude wurden immer wieder saniert. Noch nicht beantwortet ist die Frage, wie groß eine neue Schule werden könnte und ob sie zwei– oder dreizügig sein sollte. Im Augenblick erlebt die Gemeinde einen Kinderzuwachs. Kolitzheim hat knapp 5.500 Einwohner.