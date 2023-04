Gemeinde kauft Schülern Deutschlandticket – und spart damit Geld

Anstelle der Schüler-Monatskarten erhalten Schülerinnen und Schüler aus den Schonunger Ortsteilen ab Mai das Deutschlandticket. Laut Bürgermeister Stefan Rottmann (SPD) spart die Großgemeinde in Unterfranken dadurch gut 11.000 Euro im Jahr. Als Sachaufwandsträger ist die Gemeinde für die Beförderung der Grund- und Mittelschüler zuständig, für die weiterführenden Schulen ist der Landkreis zuständig.

Alle 81 Mittelschüler der Gemeinde Schonungen sind beförderungspflichtig. Von den 271 Grundschülern sind dies 179, die anderen wohnen zu nah an der Grundschule, um ein Busticket zu erhalten. Bislang lagen die monatlichen Kosten für die Grundschüler bei rund 56 Euro pro Kopf, bei den Mittelschülern waren es 77 Euro pro Kopf. Ab Mai sind es dann nur noch 49 Euro pro Person. Noch günstiger könnte es werden, wenn das von der CSU-Landtagsfraktion angekündigte 29-Euro-Ticket für Schüler, Azubis und Studierende im Herbst kommen soll.

Gerade für Flächengemeinden wie Schonungen lohne sich das neue Deutschlandticket, heißt es von der Gemeinde. Bisher waren die Monatskarten nur für bestimmte Strecken im jeweiligen Monat an ein festgelegtes Busunternehmen gebunden. Künftig können die Schülerinnen und Schüler den gesamten öffentlichen Nahverkehr deutschlandweit und zu jeder Zeit nutzen.

Schüler im Hauptort gehen leer aus

Ausgenommen werde nur der Ferienmonat August. Ansonsten können die Schülerinnen und Schüler auch in ihrer Freizeit, an Wochenenden und in den übrigen Ferien die Tickets nutzen. "Das bedeutet mehr Mobilität für Kinder und Familien," freut sich Bürgermeister Rottmann. Einziger Wermutstropfen: Grund- und Mittelschüler, die direkt in Schonungen und nicht in einem der Ortsteile wohnen, erhalten das Deutschlandticket vorerst nicht. Erst wenn sie auf eine weiterführende Schule gehen, wird sich das voraussichtlich ändern.

Laut dem Landratsamt Schweinfurt haben sich die Landkreise Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Bad-Kissingen, Hassberge und die Stadt Schweinfurt hinsichtlich der 49 Euro-Tickets untereinander abgestimmt. "An der Abstimmung waren auch die Verkehrsunternehmen beteiligt, welche die Beförderungsleistungen für die Schülerinnen und Schüler in der Region erbringen. Im Anschluss wurden den Gemeinden und Schulen angeboten, sich dieser Vorgehensweise anzuschließen", heißt es vom Landratsamt Schweinfurt.

Bus-Unternehmen drohen Verluste

Neben Schonungen wollen bisher drei weitere Gemeinden im Landkreis Schweinfurt das Deutschlandticket einführen. Verkehrsunternehmer Harry Metz ist unter anderem für die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler in Schonungen zuständig. Er hofft durch das 49-Euro-Ticket zwar auf mehr Fahrgäste, kritisiert aber die Verluste, die sich bei ihm durch den günstigeren Ticketpreis von 49 Euro ergeben.

Für ihn summiere sich das auf mehr als 1,4 Millionen Euro im Jahr. Bund und Länder wollen diese Verluste mit jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich ausgleichen. Metz fragt sich darüber hinaus, wer das Mehr an Mobilität stemmen soll. Der Busverband Deutscher Omnibusfahrer erwartet bis 2030 rund 87.000 fehlende Busfahrer.