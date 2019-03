Riesiges Versehen: Gemeinde kauft für zwölf Jahre Klopapier

Zwölf Jahre lang gab es in jeder öffentlichen Einrichtung der 4.000-Einwohner Gemeinde Fuchstal nur noch einlagiges graues Klopapier. Der Grund: Ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hatte im Sommer 2006 aus Versehen zu viel Toilettenpapier bestellt – genauer gesagt einen ganzen Sattelschlepper voll.

Beinahe hätte es Toilettenpapier für 24 Jahre gegeben

Die Fehler dabei: Eine Verpackungseinheit hätte gereicht – doch der Verwaltungsangestellte bestellte gleich zwei von ihnen. Und: Er achtete nicht darauf, wie groß er diese Verpackungseinheit wählte. Am Ende gab es eine riesengroße Überraschung, als ein Sattelschlepper eine Ladung Klopapier auf dem Bauhofgelände ablud.

Es wäre noch einmal die gleiche Ladung gekommen, wenn die Auslieferung der zweiten Verpackungseinheit in einem zweiten Sattelschlepper nicht gerade noch hätte gestoppt werden können. Beinahe wäre Fuchstal also 24 Jahre lang mit Klopapier versorgt worden.

"Das ist eigentlich an mir vorbeigegangen. Das haben die Burschen alle sauber vertuscht. Der Kollege im Hause hat sofort unsere Bauhof-Mitarbeiter, unseren Wasserwart angerufen – und die haben das Ganze dann verräumt." Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg im BR

Billig-Klopapier wird zum Teil gelb und knusprig

Aber auch so war es mehr als genug. Vier Mitarbeiter beschäftigten sich mehrere Tage damit, das Toilettenpapier auf alle Schulen, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude aufzuteilen. In jedem Schrank, in jeder Schublade befand sich schließlich Klopapier.

"In den Grundschulen, in der Mittelschule, bei uns im Rathaus – überall war Klopapier in den Stauräumen versteckt." Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg im BR

Und viele Mitarbeiter brachten sogar noch von zu Hause ihr eigenes Toilettenpapier mit – denn das einlagige Billig-Klopapier wollten sie nicht benutzen. Die Rollen, die längere Zeit der Sonne ausgesetzt waren, wurden gelb – und brüchig.

Fehler sparte Gemeinde viel Geld – neue Großbestellung

Positiv an der ganzen Geschichte: Die 6.000-Euro-Rechnung für die Lastwagen-Ladung war ein heftiger Schlag, wie sich Bürgermeister Erwin Karg in der Passauer Neuen Presse erinnert. Schon im gleichen Winter habe sich aber herausgestellt, dass die Preise für Klopapier mit den Holzpreisen stiegen: "Unterm Strich haben wir uns 1.000 Euro gespart."

Nun hat die Gemeinde Fuchstal wieder eine Großbestellung Toilettenpapier aufgegeben. Zweilagig ist es dieses Mal und weiß.