Gemeinde informiert über Neubaupläne am Fichtelsee

Bei einer Bürgerversammlung informiert die Gemeinde Fichtelberg (Lkr. Bayreuth) die Bürger am Abend ab 19.00 Uhr in der Turnhalle über die aktuellen Neubau-Pläne am Fichtelsee. "Bei der Bürgerversammlung werden die Ausmaße der Neubauten vorgestellt. Jeder Bürger ist eingeladen, seine Wünsche zu äußern. Unser Motto ist 'Der Bürger hat das Wort'. Es sind viele kompetente Leute da, die Fragen beantworten können", sagte Fichtelbergs zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Glaser (CSU) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Neues Hotel am See

Direkt am Ufer soll eine neue Rettungsstation der Wasserwacht mit Bootsgarage und Räumen für Behandlungen und zum Übernachten entstehen. Der Besitzer des Hotels plant außerdem ein neues Bettengebäude und einen Wellnessbereich neben dem bestehenden Gebäude. Die neu gegründete Bürgerinitiative "Natürlich Fichtelsee" will den Fichtelsee als natürlichen Waldsee und Erholungsort erhalten.

Forderung nach Planungsstopp

Die Mitglieder der Bürgerinitiative fordern einen sofortigen Stopp der Planungen. Sie finden die geplanten Gebäude zu groß und sagen, sie seien nicht landschaftsverträglich. "Wir wünschen uns, dass die Gemeinde vorgibt, wie die Entwicklung am Fichtelsee künftig laufen soll. Es soll ein Gesamtkonzept geben, bei dem die neuen Gebäude landschaftsverträglich integriert werden", so Manuela Hornung von der Bürgerinitiative zum BR. Unterstützung bekommt die Bürgerinitiative vom Fichtelgebirgsverein: "Wenn das Hotel wirklich so nah am Wasser gebaut werden soll, kann man es schlecht eingrünen. Aus Landschaftsschutzgründen ist das keine schöne Lösung", so Jörg Hacker.

Fichtelsee trotz Neubauten Naherholungsgebiet

Der zweite Bürgermeister von Fichtelberg Karl-Heinz Glaser kann die Kritik an den geplanten Neubauten nicht verstehen: "Wir werden ein sehr schönes Gebäude für die Wasserwacht bekommen, das mit seinen Ausmaßen den Bedingungen entspricht und das nach den Förderrichtlinien so gebaut werden muss. Auch den Hotelanbau finde ich nicht zu groß. Unser Fichtelsee soll aber natürlich als Naherholungsgebiet erhalten bleiben."

Hintergrund: Fichtelsee

Der Fichtelsee ist ein 10,5 Hektar großer, künstlich angelegter Stauweiher im Wald zwischen dem Ochsenkopf und dem Schneeberg. Der See liegt auf einer Höhe von 752 Metern. Er dient als Naturfreibad und Naherholungsgebiet. Am nördlichen Ufer des Fichtelsees liegt das Naturschutzgebiet "Seelohe" mit der typischen Hochmoorvegetation.