Gemeinde Gräfendorf plant barrierefreies Ärztehaus

Die gestalterischen Pläne für das Ärztehaus sind gestern Abend im vollbesetzten Pfarrheim von Gräfendorf präsentiert worden. Die Erläuterungen dazu kamen von Vertretern des Amts für Ländliche Entwicklung.

Pläne in Gräfendorf: Ärztehaus mit Festsaal im Obergeschoss

Für Gräfendorfs Bürgermeister Alfred Frank ist es ganz wichtig, dass es in dem 1.400-Einwohner-Ort weiterhin eine Arztpraxis gibt. Die derzeit verbliebene Praxis ist im alten Forsthaus untergebracht und nur über Stufen zu erreichen. Deshalb will die Gemeinde bis zu 700.000 Euro in eine neues, und dann barrierefreies Ärztehaus investieren. Die Finanzierung soll mit Hilfe von Zuschüssen gestemmt werden. Im Obergeschoss des Gebäudes soll ein öffentlicher Saal mit Sitzplätzen für 100 Personen enstehen.

Verkehrsführung soll verbessert werden

Im Zuge der Dorferneuerung soll außerdem die Verkehrsführung in Gräfendorf verbessert werden - gerade auch für die Fußgänger. So soll die zentrale Burgsinner Straße endlich einen durchgehenden Gehsteig erhalten. Dafür werden bald zwei ältere Gebäude abgerissen, um so Engstellen im Straßenbereich zu beseitigen.