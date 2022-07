Gelungener Auftakt: Die BR-Radltour rollt wieder durch Bayern

Knapp drei Jahre nach der letzten Etappe konnte die 31. Ausgabe der BR-Radltour endlich gestartet werden. Die Erleichterung war allen Beteiligten anzumerken, egal, ob Radler oder Verantwortlicher: Das Event mit dem Motto "Tagsüber radeln – abends feiern" ist zurück. Start war in Cham in der Oberpfalz, in mehreren Schleifen ging es über 81 Kilometer zur Mittagspause nach Furth im Wald und wieder zurück nach Cham. 1.500 Radler waren zum Auftakt unterwegs: 800, die die ganze Tour fahren, und 700 Tagesradler.

In Furth in Wald wurde das Fahrerfeld vom berühmten Drachen des "Further Drachenstichs" empfangen. Der größte Schreitroboter der Welt zeigte einen Teil seiner Show, spuckte Feuer und wurde von den Radltour-Teilnehmern frenetisch gefeiert. Der Jubel ging in Cham dann weiter, als die Hobbysportler beim Zielbogen von gut tausend Menschen beklatscht wurden.

Perfekter Start für die Tour

Die BR-Moderatoren Roman Roell und Gerhard Willmann kommentierten die Ankunft, bei der auch mal "La Ola" durch Cham schwappte. Schon zuvor hatten Tausende in den verschiedenen Orten am Straßenrand auf die größte Radlgruppe Bayerns gewartet.

"Wetter gut, Etappe gut, Organisation gut, alles gut", so fasste eine Teilnehmerin den Tag kurz und knapp zusammen. Ein perfekter Start für die Tour, die über Landau an der Isar, Freising, Aichach, und Dietfurt an der Altmühl nach Gunzenhausen führt, wo sie am Freitag, den 5. August, endet. Für den zweiten Tag haben die Tour-Verantwortlichen dann Großes mit den Radlern vor.

Auch Innenminister Herrmann radelt mit

Nach dem Start vom Volksfestplatz in Cham ging es, angeführt vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), durch den Bayerischen Wald und nach kurzer Wasserpause in Konzell zur Mittagspause nach Bogen. Danach wurde die Etappe flacher, aber in Landau an der Isar war der Schlussanstieg nochmal richtig steil, sodass es für einige hieß: "Wer sein Radl liebt, der schiebt." Umso nötiger war die Unterstützung durch die Zuschauer bei der Zieleinfahrt. Die wurde um 16 Uhr live bei "Wir in Bayern" im BR Fernsehen übertragen.