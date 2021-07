Gelten im Freibad und am Badesee die gleichen Corona-Regeln?

Schwimmer an wilden Seen trotz Verbot

Die Kahler Seenplatte besteht aus unzähligen Seen, von denen nur einer offiziell verwaltet wird. An den anderen, wilden Seen hat es vor Beginn der Corona-Pandemie niemanden interessiert, ob dort jemand ins Wasser springt. Jetzt stehen an allen wilden Seen in der Region Schilder: "Baden verboten". Somit könnte die Gemeinde bei Bedarf einschreiten. Bislang war dies nicht der Fall und es baden auch regelmäßig einzelne Besucher dort.

Auch Freibäder berechnen ihre Besucherzahlen

Und für Freibäder? Hier gilt genau wie für verwaltete Seen die Zehn-Quadratmeter-Regelung. In Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt variiert allerdings, ob dabei die Wasser- oder die Strandfläche als Berechnungsgrundlage herangezogen wird. Während am Kahler See die Strandfläche entscheidend ist, geht es 20 Kilometer entfernt im Aschaffenburger Freibad um die Wasserfläche. So rechnet Dieter Gerlach, Geschäftsführer der Stadtwerke Aschaffenburg, anhand der Wasserfläche aus, wie viele Schwimmer gleichzeitig im Wasser sein dürfen.

Zahlen können in Bayern unterschiedlich sein

Weil sich jeweils die Freibäder und das örtliche Gesundheitsamt absprechen, kann es in Bayern zu Unterschieden zwischen den Bädern kommen. In Aschaffenburg ist der Badetag beispielsweise in drei Etappen eingeteilt, man muss sich vorher online anmelden. Grundsätzlich gelten für verwaltete Seen und Bäder aber ähnliche Regeln. Und auch an wilden Seen können die Gemeinden bei Bedarf einschreiten.