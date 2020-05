Gelockerte Corona-Auflagen: Gottesdienst im Würzburger Käppele

Im Würzburger Käppele hat am Montag nach Lockerung der Corona-Auflagen einer der ersten Gottesdienste im Bistum Würzburg stattgefunden. Priester und Gottesdienstbesucher mussten hierbei Mund-Nasen-Schutz tragen und Mindestabstände einhalten.

Coronavirus: aktuelle Entwicklungen in Unterfranken

Altar im Käppele wurde weggeräumt

Der Innenraum der Wallfahrtskirche wurde umgestaltet. Im Altarraum fehlt jetzt der Altar. "Den haben wir erstmal weggeräumt, weil wir ihn ja ohne Eucharistiefeier nicht brauchen. Stattdessen haben wir für die ja zulässige Wort-Gottes-Feier eine Gebetsbank an den Platz gestellt. Von dort bete ich dann mit den Gläubigen", berichtete Pfarrer Josef Treutlein.

Auflagen im Gotteshaus umgesetzt

Gertrud Haimann, Mitglied der Kirchenverwaltung, kostete die Vorbereitung des Gottesdienstes zumindest eine schlaflose Nacht: "Das kam zwar recht kurzfristig, aber eigentlich wusste man ja schon, dass sich die Bedingungen ändern werden." Mit anderen Ehrenamtlichen verbrachte sie das Wochenende damit, Mundschutze und Desinfektionsmittel zu besorgen.

Die Gegebenheiten der Wallfahrtskirche wurden an die Regelungen des bischöflichen Dekrets angepasst: Die Gottesdienstbesucher sollen durch den Haupteingang eintreten. Am Eingang erhalten sie laminierte Platzkarten und Desinfektionsmittel. Mithilfe eines Sitzplans, der an der Eingangstür hängt, können sich die Besucher orientieren und zu ihren Plätzen finden. Für Familien sind extra Bereiche gekennzeichnet. Familienmitglieder dürfen zusammen in einer Bank sitzen.

Ungewohnter Anblick für Priester und Gläubige

Am Ende der Feier richtete Pfarrer Treutlein noch persönliche Worte an die Gottesdienstbesucher und konnte sich ein Lachen ob des ungewohnten Anblicks maskierter Gesichter nicht verkneifen. Nach dem Gottesdienst wurden die Besucher durch einen improvisierten Ausgang hinausgeleitet. Pfarrer Treutlein, der vor dem Gottesdienst etwas aufgeregt war, ist zufrieden: "Es war gut besucht, also nicht anders als sonst unter der Woche", lautete sein Fazit.