Gelockerte 10H-Regel: Regensburger Windkraftinvestor erleichtert

Die Ankündigung der CSU-Fraktion, Ausnahmen bei der in Bayern geltenden 10H-Regelung für Windkraftanlagen ermöglichen zu wollen, wird von der Firma Ostwind in Regensburg begrüßt. Trotzdem bleiben die Verantwortlichen beim Windkraftinvestor skeptisch. Man diskutiere jetzt die Ausnahmen von der Ausnahme, das mache es nicht einfach, sagt Ostwind-Geschäftsführer Stefan Bachmaier. Ihm wäre es lieber, die 10H-Regelung würde komplett gestrichen werden.

"Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es ein Schritt in die richtige Richtung." Jetzt müssten dem aber auch Taten folgen. Schon vergangenes Jahr sei angekündigt worden, man brauche 100 Windräder in Bayern, dann 500 und jetzt 800. "Da überbietet man sich gerne in Bayern", so Bachmaier.

Wie viele Windräder sind realistisch?

Die Zahl 800 sei nur eine theoretische, da noch nicht geprüft worden sei, ob andere Einschränkungen dem Bau eines Windrads auf den nun ins Auge gefassten Flächen entgegenstehen – zum Beispiel der Flugverkehr oder der Denkmalschutz. "Von den 800 potenziellen Anlagen wird nur ein kleiner Teil übrigbleiben. Da sind wir noch weit weg, von dem, was wir in Bayern brauchen würden", sagt Bachmaier.

Unternehmer: "10H hat die Windkraft komplett ausgebremst"

Mit der Einführung der umstrittenen 10H-Regelung seien viele Projekte seiner Firma auf Eis gelegt worden, so der Geschäftsführer. Ausnahmen waren zwar weiterhin möglich, für die Gemeinden sei der Planungsaufwand aber enorm gewesen, ein Windkraftprojekt trotz der 10H-Regelung zu realisieren. Viele hätten deshalb davon Abstand genommen. "Das war für die Gemeinden immens zeit- und kostenintensiv. 10H hat die Windkraft komplett ausgebremst", sagt Bachmaier. Die Firma habe sich in den vergangenen Jahren deshalb vor allem auf Projekte in anderen Bundesländern konzentriert.

Ausnahmen könnten Projekte erleichtern

Es gebe Projekte, die man jetzt wohl wieder aus der Schublade holen könne, so Bachmaier. "Die werden wir uns anschauen und dann müssen wir sehen, ob sie durch die Ausnahmen jetzt vielleicht wieder möglich sind."

Die Regensburger Firma Ostwind plant und baut Windparks seit über 25 Jahren und hat Niederlassungen in mehreren Bundesländern sowie in Frankreich. Bisher hat das Unternehmen mehr als 600 Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 1.000 Megawatt Leistung ans Netz gebracht.