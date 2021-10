Geliebt und verflucht: der kecke Pfau von Büttelbronn

Gesammelte Pfauenfedern und Pfau-Experten

So ein bisschen stolz sind die Büttelbronner schon auf ihren Pfau. Die abgeworfenen Pfauenfedern schmücken das ein oder andere Wohn- oder Kinderzimmer. Viele haben sich Wissen um den Pfau angelesen und sind schon richtige Experten. Dennoch muss nun eine Lösung gefunden werden, denn die Beschwerden bei der Polizei häufen sich.

Pfau sollte Grundstück nicht mehr verlassen

Bürgermeister Alfred Maderer (Freie Wähler) ist bemüht, die Sache mit dem Pfau zu klären. Er versucht, jemanden in Büttelbronn zu finden, der das Tier aufnimmt. Steffen Groß wäre ein Wunschkandidat. Bei ihm im Garten schläft der Pfau. Immer auf dem gleichen Nussbaum. Immer auf dem gleichen Ast. Immer zur gleichen Uhrzeit.

Steffen Groß ist auch sehr angetan von dem Pfau. Aber die Auflagen für eine Haltung als Besitzer seien sehr hoch, sagt Groß. Er könne sein Grundstück nicht so einzäunen, dass der Pfau selbiges nicht mehr verlässt. Und das sei die Bedingung, erklärt Steffen Groß. Nur eine kleine Voliere sei nicht artgerecht. Für Groß wäre es am schönsten, wenn der Vogel weiterhin in Freiheit in Büttelbronn unterwegs sein könnte. Dann würde er sich auch weiter um Futter und Tierarztkosten kümmern.

Angebot für ein Zuhause in Langenaltheim

Sollte sich in Büttelbronn keine Lösung finden, sieht sich Bürgermeister Maderer gezwungen, das Tier einzufangen. Aber es gäbe bereits ein Angebot für eine neues Zuhause in Langenaltheim. Katrin Auernheimer lebt mit ihrer Familie auf einem rund 4.000 Quadratmeter großen Grundstück. Dort laufen schon um die 30 Hühner frei umher. Der Pfau hätte dort ihrer Ansicht nach genügend Platz. "Bei uns hätte er es ruhig und sicher", sagt die 29-Jährige.

Schnell eine Lösung finden

Egal wie, die Zeit für eine Lösung drängt. Denn obwohl die Tiere sich mit Minustemperaturen arrangieren können, brauchen sie ein Winterquartier. Vielleicht sorgt der Pfau dann auch noch im Winter für einen Farbtupfer im verschneiten Büttelbronn.