Geliebt, gejagt und fast vergessen: neues Buch von Anna Rosmus

Die Autorin Anna Rosmus hat ein Buch über die Familie Schabelmaier aus Vilshofen herausgebracht. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht Dr. Heinrich Schnabelmaier, Jahrgang 1895. Als Chefarzt in Vilshofen und auch als Mensch genoss er höchstes Ansehen.

Unfassbare Schikane

Über Jahrzehnte hat Anna Rosmus Daten und Fakten zur Geschichte der niederbayerischen Familie gesammelt. Dr. Schnablmaier war mit einer gebürtigen Jüdin verheiratet: Hildegard. Obwohl sie zum Katholizismus konvertierte, wurde sie wegen der Nürnberger Rassengesetze zur Volljüdin. Die Folgen für das Ehepaar waren verheerend. Die Familie musste alle möglichen Schikanen erdulden. Ihr stattliches Wohnhaus, das vornehmste in ganz Vilshofen, wurde mehrmals durchsucht, Besitztümer wie Möbel, Schmuck und Autos beschlagnahmt. Dr. Schnablmaier stand plötzlich ohne Privatbesitz, ohne Vermögen, ohne Haus da.

Dr. Schnablmaier rettet kleinem Jungen das Leben

Schnablmaier blieb trotzdem standhaft, hielt zu seiner Frau – und widersetzte sich immer wieder der Anordnung, dass "jüdisch versippte Ärzte keinerlei ärztliche Tätigkeit ausüben dürften". Auch damals, am Pfingstmontag 1938, hielt er sich nicht an diese Anordnung, als der siebenjährige Erich Stecher schreckliche Bauchschmerzen hatte. Blinddarmdurchbruch. Der Junge war in Lebensgefahr. Bei einer Buchübergabe am Klinikum Passau erinnert sich der heute 88-Jährige:

"Meine Mutter ist dann zum Dr. Schnablmaier gelaufen, der ist sofort gekommen, … der hat gesagt: Sofort ins Krankenhaus, jetzt operieren wir den Buben! … Wenn der nicht gehandelt hätte, wäre das das Todesurteil gewesen. Das ist das, was mich nach Jahren noch stark trifft. Da kommen immer noch Emotionen hoch." Erich Stecher

Straßennamen zu Ehren von Dr. Schnabelmaier?

Dr. Schnablmaier – geliebt, gejagt und fast vergessen? Das Buch von Anna Rosmus dürfte Letzteres auf jeden Fall verhindern. Erich Stecher, dem der Arzt trotz der drohenden Gefahr das Leben gerettet hat, könnte sich noch mehr vorstellen: Eine Straße in Vilshofen sollte nach Dr. Schnabelmaier benannt werden, damit seine Geschichte weiter bekannt wird.