Gelernt ist gelernt – verlorengegangener Junge geht zur Polizei

Als der Siebenjährige in einem Marktheidenfelder Kaufhaus den Anschluss an seine Mutter und seinen älteren Bruder verloren hatte, machte er sich laut Polizeipräsidium Unterfranken schnurstracks auf den Weg zur Marktheidenfelder Polizeiinspektion. Dort schilderte er in Tränen aufgelöst seine Situation.

Zusammenführung mit Mutter und Bruder

Während der Junge mit Lebkuchen beruhigt wurde, konnten Polizisten seine Mutter im Kaufhaus ausfindig machen und so die Familie wieder zusammenführen. Wie der Siebenjährige dann erzählte, hatte er die Marktheidenfelder Polizeistation einmal mit seiner Kindergartengruppe besucht und sich seitdem den Weg dorthin gemerkt.