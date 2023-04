Gelege-Behandlung gegen Wildgans-Plage am Altmühlsee

Sie werden immer mehr: Graugänse belagern Seen und verunreinigen mit ihrem Kot Strände und Uferwiesen: Wildgänse wie Grau- oder Kanadagänse sind vielerorts zur Plage geworden, auch am Altmühlsee. Um ihnen Herr zu werden, werden sie zum einen gejagt, zum anderen versucht man mit einer speziellen Gelege-Behandlung den Nachwuchs zu reduzieren.

Erst Zugvögel, jetzt brüten sie in Bayern

Früher waren Graugänse Zugvögel, die im Norden Europas brüteten und dann auf ihrer Reise an die Nordküste Afrikas bei uns Rast machten. Doch seit den 1950er-Jahren brüten die Wildgänse immer häufiger auch in Bayern, weil einige Vögel bei uns ausgesetzt wurden, sie gute Bedingungen fanden und sie ihr Zugverhalten abgelegt haben, wie das bayerische Ministerium für Landwirtschaft auf seiner Webseite erklärt. Und seither vermehren sich die Graugänse kontinuierlich. So sehr, dass es immer mehr Ärger wegen ihnen gibt. Zum einen für den Tourismus und Badegäste, zum anderen aber auch in der Landwirtschaft, so Christian Wagner, der das Gänsemanagement in Bayern koordiniert.

"Das eine sind also die Strände, die verkotet sind, das ist unangenehm für die Badegäste, für den Tourismus. Und was auch sehr wichtig ist, sind die landwirtschaftlichen Schäden, die fressen das Gras und den Mais, jetzt vor allem auch das Wintergetreide." Christian Wagner, Koordinator Gänsemanagement in Bayern bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

Brutstätten am Altmühlsee – immer mehr Graugänse

Damit die Wildgans-Population nicht komplett aus dem Ruder läuft, versuchen die Experten die Gelege so zu behandeln, dass weniger Gänsenachwuchs nachkommt. Das wird zum Beispiel am Altmühlsee praktiziert. Dazu fahren Experten der Landesanstalt und Jäger mit dem Boot auf die kleine Insel im See, nicht weit entfernt von Schlungenhof, denn dort brüten besonders viele Graugänse. Sarah Marshall von der Landesanstalt für Landwirtschaft hatte bei ihrem letzten Besuch "um die 20" gezählt. Dieses Mal könnten es ihrer Meinung nach noch mehr sein. Der Altmühlsee wird vor allem im Sommer von Gänsen belagert. Sie kommen, wenn sie sich mausern – also ihr Gefieder verlieren – und suchen hier Schutz und Futter.

Vergangenen Sommer waren es Mitte Juni laut Christian Wagner mehr als 4.000 Graugänse am Altmühlsee. In diesem Jahr werden es Mitte Juni mit anderen Gänsen zusammen schon rund 5.000 sein, die sich am See aufhalten. Graugänse, Kanada- und Nilgänse brüten hier. Die Jäger und Experten entdecken alle paar Schritte Nester, in denen Eier liegen, meist um die sechs Stück.

Kontrolle der Gänse-Gelege und Eier

Sarah Marschall von der Landeanstalt für Landwirtschaft erklärt den Jägern, wie sie nun vorgehen sollen. Zunächst muss bestimmt werden, wie weit die Eier bereits entwickelt sind. Am besten gehe das, wenn sie mit einer Taschenlampe angeleuchtet werden, so die Expertin.

"Der Dotter ist noch ziemlich klein, also das ist frisch angebrütet, vielleicht ein Tag oder zwei Tage, wir dürfen das noch behandeln..“ Sarah Marshall, Landesanstalt für Landwirtschaft

Tierschutzrechtliche Vorgaben

Das Gänsemanagement muss sich an tierschutzrechtliche Regeln halten. Die besagen zum Beispiel, dass die Eier der Gänse nur bis zur Hälfte des Brutvorgangs manipuliert werden dürfen. In Studien wurde untersucht, ab wann das Schmerzempfinden bei den Tieren einsetzt, erklärt Sarah Marshall. Bei Hühnereiern habe man herausgefunden, dass das Schmerzempfinden ab diesem Zeitpunkt beginnt. "Deswegen sagen wir, dass wir nur bis zur Hälfte des Brutzeitpunktes behandeln." Im Schnitt brüten Gänse insgesamt 28 bis 30 Tage.

Behutsame Geburtenregulierung

Hat man die Brutzeit kontrolliert und das Ei ist noch in der ersten Phase, werden die Eier ganz leicht angepiekst. Über das Loch in der Schale führt Sarah Marschall dann eine mit Schmutz verunreinigte Spritze ein. So gelangen Bakterien ins Ei, die verhindern, dass es sich weiterentwickelt. Zwei Eier bleiben stets unbehandelt. "Es geht darum, dass die Gänse weiter ihr normales Aufzucht- und Brutverhalten durchführen können", erläutert die Expertin.

Mehr als 30 Nester werden vom Team bei diesem Besuch auf der Insel inspiziert – argwöhnisch beobachtet von den erwachsenen Tieren. Würde man nur die Eier entfernen, würden das die Gänse merken und neue legen, so Sarah Marshall.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens haben die Fachleute auch untersucht, ob die Gelegebehandlung wirksam ist. Mit positivem Ergebnis. "Wir haben Kameras aufgestellt an den Nestern und dort gesehen, dass deutlich weniger Junge schlüpfen." Ansonsten ändere sich das Verhalten der Tiere nicht.

Das Jagen von Wildgänsen

Ein weiterer Weg, die Anzahl der Wildgänse zu dezimieren, ist der Abschuss. So dürfen Grau-, Kanada- und Nilgänse in Bayern vom 1. August bis zum 15. Januar von Jägern geschossen werden. Neue Formen der Gänsejagd wurden im Maintal und am Altmühlsee erprobt. Dabei müssen Jäger auf bleihaltige Munition verzichten, da diese an Gewässern verboten ist. "Jäger benötigen eventuell einen wassergängigen Hund und es ist auch nicht immer leicht, den Gänsen tatsächlich so nahe zu bekommen, dass ein sicherer Schuss möglich ist. Deswegen sollten die Jäger bei der Gänsejagd unterstützt werden", heißt es bei der Landesanstalt für Landwirtschaft. Einzelne Tiere abzuschießen, sei wenig effektiv.

Bayernweites Wildgans-Management

Im Herbst 2014 wurde an der Landesanstalt für Landwirtschaft das dreijährige Umsetzungsprojekt Gänsemanagement gestartet. "In dem Projekt wurden räumlich konkrete und gesellschaftlich akzeptierte Konzepte zur Minimierung von Konflikten mit Wildgänsen erarbeitet und umgesetzt", heißt es von der LfL. Projektgebiete sind seither das Maintal und der Altmühlsee. Seit 2018 ist das bayernweite Management von Wildgänsen Aufgabe der Landesanstalt mit zwei Schwerpunkten: In den Projektgebieten sollen weitere Lösungen gefunden und umgesetzt werden, um die Konflikte rund um die Wildgänse zu minimieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen bayernweit bei der Beratung helfen, wenn es Konflikte zwischen Mensch und Gans gibt.