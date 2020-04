Gelebte Nächstenliebe: Theologin hilft als Krankenschwester aus

Es wird gerade viel über systemrelevante Berufe gesprochen, also Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern. Viele lobende Worte fallen da, auch die eine oder andere Prämie gibt es für den Dienst, den auch viele Kirchenvertreter in ihren Predigten herausgehoben haben. Manch einer verglich die Arbeit in den Kliniken mit dem Wirken Jesu, gelebte Nächstenliebe eben. Doch es gibt auch Kirchenvertreterinnen und -vertreter, die ganz konkret selbst handeln. Alina Welzbach aus Würzburg ist so jemand. Sie sagt, es sei einfach ein Gefühl in ihr gewesen, das ihr sagte, sie gehöre jetzt ins Krankenhaus. "Ich fühle mich da wohl und ich will unbedingt helfen."

Pastoralassistentin und Kinderkrankenschwester

Eigentlich ist die Theologin Alina Welzbach seit dem 1. September 2019 Pastoralassistentin in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Würzburg-Ost. Doch nach dem Abitur und vor dem Studium hat die heute 28-Jährige eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht. Ihr Einsatz auf der Frühgeborenen-Intensivstation hat sie erst dazu gebracht, Theologie zu studieren. Dort hatte sie ihren ersten Kontakt mit der Klinikseelsorge. Sie erzählt, sie sei total begeistert von der Arbeit gewesen und habe dann auch relativ schnell gemerkt: "Wenn meine Kollegen an ihre Grenze kommen, wenn wirklich Kinder sterben, dass ausgerechnet mir das gut liegt, gerade Sterbebegleitung, auch bei Kindern, selbst bei den Angehörigen."

Dreimal im Monat arbeitet sie jetzt wieder im Krankenhaus

Auch während des Studiums hat Alina Welzbach fünf Jahre lang an den Wochenenden weiter als Krankenschwester an der Uniklinik Würzburg gearbeitet. Auf diese Kontakte konnte sie jetzt zurückgreifen, nachdem ihr Entschluss feststand: Wegen Corona in den alten Beruf zurückzukehren. Dreimal im Monat absolviert sie eine volle Schicht auf Station. Die Kollegen in der Klinik waren begeistert.

Ihr Engagement hat Kommilitonen inspiriert auch zu helfen

Und die Kirche? "Was mein Team vor Ort in der Pfarreiengemeinschaft Würzburg-Ost angeht: Die standen da sofort hinter mir", sagt Welzbach. Und in der Klinik habe man sich gefreut, die alte Kollegin wiederzusehen. Auch ihren Studienkollegen hat sie von dem Nebenjob erzählt. Für die war es ein Anstoß, selbst aktiv zu werden. Einer klopfte bei der örtlichen Tafel an, ein anderer ging zu einem Landwirt, um beim Aufbau eines Gemüsegewächshauses mitzuhelfen.

Das Risiko ist der Theologin durchaus bewusst

Doch ist so ein Engagement nicht auch problematisch? Gilt es nicht immer noch, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden? Mit ihrem Job im Krankenhaus - also ganz nah an Erkrankten – geht Alina Welzbach auch ein Risiko ein. Sie sagt dazu nur: "Klar, die Corona-Pandemie ist irgendwie da im Kopf, aber eher im Hinterkopf, wenn ich eben grad mit einem Patienten arbeite."

Spirituelle Überhöhung der Corona-Krise problematisch

Alina Welzbach erlebt derzeit zwei unterschiedliche Welten: Gerade rund um Ostern neigen kirchliche Vertreter dazu, in der jetzigen Situation auch eine Chance auf mehr Besinnung und mehr Gemeinsamkeit zu sehen – oder gar die Lage spirituell zu überhöhen. Welzbach kann solchen Gedanken im Klinikalltag nichts abgewinnen. Wenn sie an die Menschen denkt, die ihren Laden verlieren, nicht mehr wissen, wie sie die Familie ernähren können, wenn sie jene sieht, die jetzt infiziert ins Krankenhaus kommen: "Dann fällt es mir einfach unheimlich schwer, von einer Chance zu sprechen."

Eines hofft Alina Welzbach dann doch als Theologin und Krankenschwester: Dass die Arbeit in der Pflege ordentlich bezahlt wird. Dass die Systemrelevanz und das Danke-Klatschen sich langfristig auch auf dem Konto ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern bemerkbar machen.