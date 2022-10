"Gelebte Mitmenschlichkeit": Bayerischer Hospizpreis verliehen

Der Augsburger Bäcker- und Konditormeister Lothar Rother erhielt den Ehrenamtspreis der Stiftung. Rother engagiert sich in seiner Freizeit für das St. Vinzenz-Hospiz in Augsburg, stiftet außerdem einen Teil seiner Verkaufserlöse an die Einrichtung.

Rothers Ziel war es, das Hospiz finanziell zu unterstützen und die Hospizarbeit bekannter zu machen, sagte Holetschek. Als Bäcker- und Konditormeister sei er deshalb auf die Idee gekommen, süße Leckereien zugunsten des Hospizes zu verkaufen. Hierfür erfand er die sogenannten Hospiz-Ziegel (Schnitten aus Prinzregententorte). Darüber hinaus sei er selbst als Hospizbegleiter aktiv. "Mit seiner ruhigen und warmherzigen Art gelingt es ihm, schnell die Zuneigung und das Vertrauen der betroffenen Person zu gewinnen", fügte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hinzu.

Holetschek hat am Dienstagabend in Landshut den Bayerischen Hospizpreis außerdem an den Caritasverband im Landkreis Aichach-Friedberg und an den ehemaligen Internisten und Ehrenvorsitzenden der Hospizgruppe Aschaffenburg, Max Strüder, überreicht.

Preis für Unterstützung der Hospiz- und Palliativbewegung

Mit dem Preis der Bayerischen Stiftung Hospiz werden jedes Jahr Menschen und Projekte ausgezeichnet, die die Hospiz- und Palliativbewegung in Bayern unterstützen. "Ehrenamtliches Engagement ist gelebte Mitmenschlichkeit, die Bayern stark macht – ein Lichtblick in schweren Zeiten, wie wir sie gerade erleben", sagte Holetschek. Was die am Dienstag ausgezeichneten Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter leisten, sei großartig und bewundernswert. "Sie stehen stellvertretend für viele andere Menschen im Freistaat, die mehr tun, als sie müssten", ergänzte der Minister.

Auszeichnung für Begleitung von trauernden Kindern und Jugendlichen

Der Caritasverband im Landkreis Aichach-Friedberg wurde für ein Projekt für trauernde Kinder und Jugendliche ausgezeichnet. Holetschek unterstrich: "Nicht nur Schwerkranke und sterbende Menschen brauchen Unterstützung, sondern auch nahestehende Personen, die mit einer für sie meist neuen und erschreckenden Situation konfrontiert werden – und mit ihr nicht umgehen können." Das Team des St. Afra Hospizes habe erkannt, dass es in diesem Bereich einen großen Bedarf gibt und deshalb ein Konzept zur Begleitung von trauernden Kindern und Jugendlichen entwickelt.

Aschaffenburger engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten

Zudem wurde der Ehrenvorsitzende der Hospizgruppe Aschaffenburg, Max Strüder, mit dem Hospizpreis ausgezeichnet. Holetschek betonte: "Dr. Max Strüder engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit einem herausragenden Einsatz für die Etablierung und Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung am Bayerischen Untermain." Besonders am Herzen liege Strüder das Projekt "Hospiz macht Schule", bei dem mehrmals im Jahr Schulen besucht werden und den Schülerinnen und Schülern die Arbeit und die Aufgaben der Hospizbewegung nahegebracht werden.

Der Preis sei eine Würdigung für eine Aufgabe, die die Gesundheitspolitik menschlich macht, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek im BR-Interview: "Die Hospizarbeit kann die letzten Stunden eines Lebens mitbegleiten. Und ohne viele ehrenamtliche Helfer würde das nicht funktionieren."

Der Bayerische Hospizpreis wurde 2014 erstmals vergeben. Die Preisverleihung findet jedes Jahr an einem anderen Ort in Bayern statt.