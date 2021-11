Gelebte Integration: Wie Roding internationaler wird

Alltagsrassismus beim Einkaufen

Anne erinnert sich an ihre ersten Begegnungen in der Stadt. Immer, wenn sie an der Kasse eines Drogeriemarktes stand, musste sie ihren Ausweis vorzeigen. Eines Tages sprach sie die Verkäuferin darauf an. "Ihr schwarzen Frauen bezahlt immer mit der Bankkarte eurer Männer" soll die Aussage der Verkäuferin gewesen sein.

Heute engagiert sich das Ehepaar Dawah auch politisch, in der CSU. Sie gehen regelmäßig zum Stammtisch und sind seit ein paar Jahren ordentliche Parteimitglieder. Anne hat sich 2020, bei der letzten Kommunalwahl, sogar als Kandidatin für den Rodinger Stadtrat aufstellen lassen. Jedoch ohne Erfolg, sie erhielt nicht die benötigte Stimmenzahl.

Integration hört nie auf

Patrick und Anne Dawah wollen etwas verändern. Schon 2013, kurz nach ihrem Umzug in die Oberpfalz, gründeten sie den Multikulti-Integrationsverein. Ein Verein, der die vielen Nationen in der Stadt zusammenbringen und kulturelle Barrieren abbauen möchte.

Fast 90 Mitglieder aus vierzehn Nationen hat der Verein bereits. Unter anderem wird einmal im Monat gemeinsam im Verein gekocht, es gibt internationale Küche. Für Patrick Dawah ist das der ideale Ort, um Menschen zusammenzubringen. Beim Kochen, so seine Meinung, denke niemand darüber nach, wer gerade neben einem stehe und welche Hautfarbe er habe. "An einem Kochabend kann es schon mal passieren, dass über 20 Nationen gemeinsam am Herd stehen", erzählt Anne.