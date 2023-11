Gelebte Energieeffizienz: Allgäuer Hausbesitzer geben Einblick

Einmal im Jahr öffnen im Allgäu Familien die Türen ihrer energieoptimierten Häuser. Besucherinnen und Besucher erhalten beim Hausbesichtigungstag direkte Einblicke in die Realität des energieeffizienten Wohnens. "Wir möchten möglichst viele Leute motivieren, auch wirklich in die Richtung zu gehen. Weil nur so werden wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten können", sagt Isabel Wendl, Bewohnerin eines klimaneutralen Passivhauses in Buchenberg.

Häuser mit fortschrittlichen Technologien

In den vorgestellten Häusern kommen fortschrittliche, energieeffiziente Technologien zum Einsatz. Wendl erläutert die praktische Umsetzung: "Wir haben alles strombasiert. Wir haben die Heizung strombasiert. Wir haben Warmwasser über Strom." Trotz des hohen Stromverbrauchs ist ihre Familie autark: "Wir haben eine 21,8 Kilowatt-Peak PV-Anlage auf dem Dach. Also relativ groß. Und das, was wir damit erzeugen, verbrauchen wir im Haus nicht."

Wendls Haus ist aus Holz, für Wärme sorgt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, eine Komfort-Lüftungsanlage bringt frische Luft ins Haus, ein Batteriespeicher sorgt für Energie in der Nacht. Bei Familie Wendl gibt viel zu sehen.

Praktische Erfahrungen als Inspirationsquelle

Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, betont die Bedeutung des persönlichen Erlebens: "Am meisten überzeugt einfach das gelebte Beispiel." Für Bauherren oder Hausbesitzer werde es so viel leichter, über weitere Schritte zu entscheiden, erklärt Sambale. Besucher des Hausbesichtigungstags holen sich vor Ort Eindrücke. "Mir gefällt die Menge an Holz, die verarbeitet ist. Innen und außen", erklärt ein Gast bei Isabel Wendl.

Der Allgäuer Hausbesichtigungstag ist nicht nur eine Veranstaltung zum Anschauen, sondern auch eine Plattform zum Lernen und Inspirieren. Er will demonstrieren, dass energieeffizientes Bauen und Sanieren praktisch umsetzbar, wirtschaftlich vorteilhaft und umweltschonend ist. Das jährliche Event soll zeigen, dass jeder Einzelne durch bewusste Bau- und Sanierungsentscheidungen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann.