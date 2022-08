Geldtransporter in Alzenau überfallen, Großfahndung läuft

Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Stadtgebiet von Alzenau (Lkr. Aschaffenburg) ist die Polizei aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndet nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnte zwischenzeitlich aufgefunden werden, so die Polizei. Gegen 10.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter in der Borsigstraße ein. Die beiden bewaffneten Tatverdächtigen hatten den Geldtransporter gestoppt, die beiden Fahrzeuginsassen gefesselt und sind innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Tatbeute in noch unbekannter Höhe geflüchtet.

Suche nach den Verdächtigen

Nach Eingang des Notrufs begaben sich umgehend ein Großaufgebot der Alzenauer Polizei und angrenzender Dienststellen, auch aus dem benachbarten Hessen, in den Bereich des Tatorts und fahnden zur Stunde mit Hochdruck nach den beiden flüchtigen Tätern. Die beiden Männer, die nach ersten Erkenntnissen mit einem schwarzen Jaguar aus dem Landkreis Groß-Gerau vom Tatort geflüchtet sind, liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Laut Polizei sind beide zwischen 30 und 40 Jahren alt und trugen uniformähnliche Bekleidung.

Fluchtfahrzeug brennend zurückgelassen

Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen konnte gegen 11.15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Alzenau-Nord das vermeintliche Fluchtfahrzeug verlassen gefunden werden. Der Wagen wurde offensichtlich kurz nach dem Verlassen durch die Tatverdächtigen in Brand gesetzt. Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort Ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei bittet außerdem weiterhin darum, keine Anhalter im Bereich Alzenau aufzunehmen. Die beiden flüchtigen Tatverdächtigen sind möglicherweise bewaffnet, so die Polizei.