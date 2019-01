Geldtransport-Streik: Bargeld ist in Ostbayern nicht knapp

Normaler Betrieb in Straubing, Landau an der Isar und Weiden

Nach BR-Informationen haben sich die meisten Geldinstitute der Region in Ostbayern zwischen Weihnachten und Neujahr vorsorglich mit größeren Bargeldbeständen eingedeckt und die Automaten aufgefüllt. Die Bargeldausgabe in den Filialen und an den Automaten in Städten wie Straubing, Landau an der Isar oder Weiden laufe normal. Sollten die Geldtransporte jedoch länger bestreikt werden, könnte in den kommenden Tagen das Geld aber knapp werden, so ein Sprecher.

Verdi fordert Stundenlohnerhöhung

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Mitarbeiter der Geldtransporte unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um einen Euro fünfzig, die nächste Verhandlungsrunde findet am Donnerstag im hessischen Bad Nauheim statt. Damit wäre die Belieferung von Banken und Geschäften mit Bargeld zum zweiten Tag in Folge stark eingeschränkt.