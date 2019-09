Geldstrafe gegen FCA-Profi Caiuby wegen Kopfstoß in Augsburg

Der Fußballprofi Caiuby ist vom Amtsgericht Augsburg zu einer Geldstrafe über 165 Tagessätze zu je 300 Euro verurteilt worden – insgesamt 49.500 Euro. Grund war ein Kopfstoß gegen einen 27-Jährigen in der Augsburger Innenstadt im Mai 2018, der dem FCA-Spieler zur Last gelegt wurde. In die Strafe miteinbezogen wurde ein vorangegangenes Urteil wegen Schwarzfahrens.

Staatsanwaltschaft hatte Bewährungsstrafe gegen Caiuby gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte 75.000 Euro sowie eine Freiheitsstrafe von zehn Monate auf Bewährung gefordert. Der im Mai 2018 Geschädigte habe die Tat ganz klar geschildert, es sei ihm nicht um Geltungsdrang oder Aufmerksamkeit gegangen, eine berühmte Person anzuzeigen, sondern darum, einem Straftäter seine gerechte Strafe zu geben, hieß es im Plädoyer der Anklage.

Verteidigung wollte Freispruch für Caiuby

Caiuby bestritt die Tat. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Die ausführliche Beweisaufnahme habe keinen Tatnachweis ergeben, sondern vielmehr Caiubys Unschuld bewiesen, erklärte Anwalt Fabian Krötz. Die Belastungszeugen hätten sich in erhebliche Widersprüche zum Tatgeschehen und zum Tatort verstrickt.

Beim FCA nicht mehr auf der Gehaltsliste

Der brasilianische Fußballprofi ist beim FC Augsburg aus dem Kader gestrichen worden. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Nach Angaben von FCA-Manager Stefan Reuter bezieht Caiuby aber bereits jetzt kein Gehalt mehr aus Augsburg.