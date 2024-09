Geldsegen für Sanierung der Basilika Benediktbeuern

Basilika ist einsturzgefährdet

Problematisch ist vor allem der Dachstuhl. Im Lauf der Zeit ist das Holz brüchig und morsch geworden. Dadurch lastet mehr Gewicht auf der Stahlbetonkonstruktion, die damals zur Gewölbe-Entlastung eingebaut wurde. "Inzwischen stützt sie nicht mehr, sondern drückt", so Stiegler. Die Sanierung wird aufwändig. Rund 6,8 Millionen Euro werden kalkuliert. 3,2 trägt die Versicherung, die den Unwetterschaden begleicht. Doch den restlichen Betrag muss die Kirchengemeinde aufbringen.

Hilferuf in Berlin gehört

Die Basilika wurde zur Zeit des Hochbarocks zwischen 1681 und1686 erbaut. Charakteristisch sind die großen Deckenbilder, die ersten bekannten Arbeiten dieser Art von Georg Asam. Die barocke Anlage zieht jährlich viele Kunst- und Kulturinteressierte aus nah und fern an. Dementsprechend groß war die Anteilnahme. Vertreter aus Wirtschaft und Politik ließen ihre Beziehungen spielen und leiteten den Hilferuf nach Berlin weiter. Unter anderem engagierte sich der Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Bündnis 90/Die Grünen). "Das Kloster Benediktbeuern ist ein kunsthistorischer Schatz unserer Region und ein wichtiger Bildungs- und Kulturort." Bär setzte sich mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Verbindung und konnte bewirken, dass Fördermittel aus seinem Etat in Höhe von 1,75 Millionen Euro an die Basilika fließen. Für Bär ist dies auch ein Zeichen der Solidarität: "Wir lassen den Ort nach den Zerstörungen durch das Hagelunwetter nicht alleine."

Große Freude in Benediktbeuern

Die Finanzspritze sorgte für große Freude in Benediktbeuern. Für Bürgermeister Anton Ortlieb ist die Klosteranlage prägend für den Ort und die ganze Region, doch auch ihm bereiten die hohen Kosten Sorgen: "Die Kirche mit ihren wertvollen Kunstwerken und Fresken zu sanieren, wird mehr kosten als ursprünglich gedacht. Ohne diese Förderung wäre das äußerst schwierig darzustellen." Mit dem Geldsegen aus Berlin sieht die Welt wieder besser aus. Pfarrer Stiegler möchte die Chance nutzen, dass ein großes Gerüst in der Kirche steht. So könnten die wertvollen Deckenbilder renoviert und auch die Technikanlage erneuert werden. Geplant ist auch eine Instandsetzung der Orgel. Nach derzeitigen Planungen wird es rund zwei Jahre dauern, bis in der Basilika wieder Gottesdienste gefeiert werden können.