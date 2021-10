Geldmangel, Wölfe, Touristen: Almen und Alpen unter Druck

Auf etwa 30.000 Almen (alemannisch: Alpen) zwischen Frankreich, der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien weidet in den Sommermonaten das Vieh oberhalb der natürlichen Waldgrenze oder auf gerodeten Waldflächen. Die Alpwirtschaft zeigt, dass es möglich ist, in den Hochlagen der Alpen wertvolle Lebensmittel herzustellen, gleichzeitig macht sie den Naturraum zur Kulturlandschaft. Sie steht laut Professor Werner Bätzing vor großen Problemen. Der ökonomische Druck werde immer größer, sagt Bätzing. Außerdem kämen immer mehr Touristen und auch der Wolf, der sich in den Alpen wieder angesiedelt hat, mache der Alpwirtschaft zu schaffen.

Völlig unangemessenes Verhalten der Touristen

Der Tourismus sei dabei für viele Alm- und Alpwirte zwar eine wichtige Einnahmequelle, aber auch zunehmend eine Belastung, sagte Bätzing. Besucher fielen oft durch "völlig unangemessenes Verhalten" auf: Erschrecken von Kühen, wild campen und Lärmen. Die Alpweiden würden dabei als reine Natur wahrgenommen, so Bätzing. Dass es sich um eine Kulturlandschaft handle, sei vielen nicht mehr bewusst. Auch von natürlicher Seite steige der Druck: Wegen des Klimawandels würden zunehmend Büsche und Sträucher auf den Weiden wachsen, zudem würden im Alpenraum immer mehr Wölfe gesichtet.

Wölfe in der Nähe von Weiden bejagen

Zum Schutz der europaweit rund 30.000 Almen und Alpen forderte Bätzing mehr wirtschaftliche Förderung, die Möglichkeit, Wölfe in der Nähe der Weiden zu bejagen, sowie Aufklärung und eine bessere Lenkung von Touristen. Bei Großveranstaltungen wie den Viehscheiden im Allgäu offensiver über die Arbeit der Alphirten zu informieren, würde die Touristen viel stärker beeindrucken.

Europaweit gemeinschaftlich handeln

Um diese Herausforderungen zu meistern, müsse die Alpwirtschaft schnellst möglich europaweit gemeinschaftlich agieren. Die Bibliographie des Alpenforschers, die in fünf Sprachen erschienen ist, soll dafür die Grundlage sein. Gesichtet und zusammengestellt hat Bätzing gut 2.300 Titel in deutscher, italienischer, französischer, englischer, slowenischer und rätoromanischer Sprache aus den mit der Alpwirtschaft verknüpften Fachgebieten. Alpwirtschaftliche Verbände, aber auch Alpenvereine und interessierte Bürger sollen sich mit der Sammlung einen Überblick über die alpenweiten Diskussionen und Forschungen zur Alm- und Alpwirtschaft verschaffen können.

Ein Alpwirtschaftliches Zentrum für Bad Hindelang?

Herausgeber der Bibliographie ist Bad Hindelang: Die Allgäuer Marktgemeinde gilt als die Kommune in Deutschlands mit den größten Alpflächen. Laut Bürgermeisterin Sabine Rödel ist die Alpwirtschaft die Basis ihrer Gemeinde, der Geschichte des Ortes, des Tourismus und des damit verbundenen Wohlstands. "Ohne Alpwirtschaft würde Hindelang sehr viel anders aussehen“, sagte sie dem BR. Die Alpwirtschaft müsse unbedingt bewahrt werden. Ihr Ziel ist es deshalb auch, ein interdisziplinäres, eventuell sogar internationales Alpwirtschaftliches Zentrum mit enger Anbindung an die Wissenschaft in Bad Hindelang zu realisieren. Fraglich sei allerdings zurzeit, wie ein solches Zentrum finanziert werden könne. Die Basis des geplanten Alpwirtschaftlichen Zentrums jedenfalls soll die neue Alpenraum-Bibliographie von Professor Werner Bätzing sein.