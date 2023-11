Geldfälscher hatte 62 Kilo entwertete 2-Euro-Münzen im Auto

Die Bundespolizei hat im April bei einer Grenzkontrolle im Pkw eines 33-jährigen Mannes 62 Kilogramm gefälschter 2-Euro-Münzen sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Zollfahndungsamt München am heutigen Dienstag mit. Der geständige Beschuldigte wurde im August zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Zufallsfund an der Grenze

Es war ein kompletter Zufallsfund: Der 33-Jährige war Ende April von Grenzpolizisten in Kiefersfelden kontrolliert worden, als er von Österreich nach Bayern einreisen wollte. In dem Fahrzeug mit rumänischer Zulassung entdeckten die Beamten mehr als 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen (über 7.000 Stück), die in Plastiktüten an verschiedenen Stellen im Auto verstaut waren. Das Geld wies ungewöhnliche Prägemerkmale auf und hatte einen Wert von ursprünglich rund 15.000 Euro. Der Rumäne gab an, die Münzen neben einem Mülleimer auf einem Parkplatz bei Verona gefunden zu haben. Für den 33-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.