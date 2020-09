Geldautomatensprenger: Banden kommen meist aus den Niederlanden

Die Beute der Geldautomatensprenger alleine in diesem Jahr in Bayern geht in die Millionen. Sie schlagen meist zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens zu. Die Täter leiten ein Gas-Luftgemisch in den Tresor des Gelautomaten und sprengen so die Türe auf. Es folgt ein lauter Knall, Trümmer fliegen meterweit, der Sachschaden ist immens. Doch ist der Tresor des Automaten erst mal geöffnet, haben die Täter leichtes Spiel. Sie entnehmen die Geldkassetten und haben, je nach Bank, nicht selten mehr als 200.000 Euro erbeutet.

Tätersuche gestaltet sich schwierig

Die Automatensprenger lieben schnelle Autos und suchen sich gerne Tatorte mit guten Fluchtmöglichkeiten aus. Haben sie die Beute verladen, geht es mit Vollgas in Richtung Autobahn. Bei einem sichergestellten Fluchtfahrzeug waren sogar Benzinkanister im Kofferraum gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter einen Zwischenstopp an Tankstellen vermeiden wollen und die Fluchtfahrzeuge bei einem kurzen Halt selbst volltanken, um schnell weiter zu kommen.

Haben die Täter erst mal die Flucht auf die Autobahn geschafft, hat die Polizei es schwer sie zu schnappen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und nur durch großangelegte Überwachungsaktionen und Hintergrundermittlungen gelingt hin und wieder ein Erfolg und die Täter landen vor Gericht.

Hohe Strafen drohen

Vom Landgericht Nürnberg-Fürth wurden Anfang September zwei Täter zu Haftstrafen verurteilt. Der Kopf der Bande muss für sieben Jahre hinter Gitter. "Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann in vier Fällen Geldautomaten gesprengt hat, bei einem Schaden von mehr als 400.000 Euro", so Gerichtssprecher Friedrich Weitner. Die Strafen fallen auf Grund der immensen Schadenshöhe und Beute meist sehr hoch aus, erklärt der Gerichtssprecher. Auch wollen Gerichte ein abschreckendes Zeichen setzen.

Banden aus den Niederlanden

Der Großteil der Banden organisiert sich in den Niederlanden und fährt von hier aus nach Deutschland. Hier ist ein Mekka für die Täter, da an jeder Ecke Geldautomaten zu finden sind, sagt ein Ermittler. Die Deutschen lieben das Bargeld weiterhin, zahlen seltener bargeldlos als Menschen in anderen Ländern. Die Banden haben leichtes Spiel, denn in jeder Bank befindet sich mindestens ein Geldautomat.

Banken versuchen mit neuen Automaten vorzubeugen

Die Täter suchen immer wieder Geldautomaten, deren System sie schon seit Jahren kennen. Zwar sind die Automaten eigentlich so geschaffen, dass sie von außen nur sehr schwer zu knacken sind, so ein Ermittler. Allerdings haben die Täter durch das Einleiten von Gas die Sicherungssysteme überlistet, da sie die Türen von innen weg sprengen und so schnell, aber mit großem Sachschaden, an das Geld kommen. Viele Banken versuchen durch neue, aber auch kostspielige Umbauten oder neue Automaten, die Täter abzuschrecken. Allerdings sind diese Systeme und neuen Automaten teuer, weswegen oft alte Geldautomaten in den Banken stehen, die für die Täter leicht zu knacken sind.

Polizei warnt: Täter sind gefährlich

Meist wird die Polizei von Anwohnern alarmiert, die in der Nacht einen lauten Knall hören. Doch nach Eintreffen der Beamten fehlt von den Tätern oft jede Spur. In solchen Fällen werden Polizeibeamte aller Dienststellen eingesetzt und eine Großfahndung eingeleitet. Die Polizei sucht mit Hubschrauber und kontrolliert Straßen und Fahrzeuge, so Anne Höfer vom Polizeipräsidium Oberfranken. Allerdings gehe von den Tätern eine hohe Gefahr aus, auch für die Beamten selbst. Nicht selten sind die Täter gewaltbereit, bewaffnet und haben nur ein Ziel: so schnell wie möglich mit der Beute zu verschwinden. Die Polizei rät, keinesfalls selbst einzugreifen, sondern immer den Notruf zu wählen.