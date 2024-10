Geldautomaten-Sprengungen: Darum ist Bayern im Fokus der Banden

"Mafiöse Strukturen" aus Kundschaftern, Sprengteams und Fluchtfahrern

Die Täter, die in Bamberg vor dem Landgericht standen, stammen aus Belgien und den Niederlanden. Sie hatten zuvor Bankautomaten in Bayern, etwa in Forchheim und in Zapfendorf, aber auch in Baden-Württemberg und Hessen gesprengt. Und mehr als drei Millionen Euro erbeutet. Die Kriminellen gingen den Ermittlern nur durch DNA-Spuren an einem Tatort und an einem zufällig entdeckten Fluchtfahrzeug ins Netz. Im Prozess stellte sich dann heraus, dass es verschiedene Verbrecher sind, die zusammenarbeiten: Kundschafter, Sprengteams und Fluchtfahrer.

Kriminelle gehen professionell vor: Schnelle Autos und "Spreng-Trainings"

Die Täter haben dabei hochmotorisierte Autos mit bis zu 600 PS genutzt und waren immer nur kurz am Tatort, sagt Kriminalhauptkommissar Alexander Groß vom Landeskriminalamt Bayern. Außerdem hätten sie zusätzliche Kanister mit Treibstoff dabei, um möglichst nicht an Tankstellen stoppen zu müssen. So vermeiden sie die Videoüberwachung an den Zapfsäulen. Kriminalhauptkommissar Alexander Groß berichtet sogar von möglichen "Spreng-Trainings" in den Niederlanden, die es vorab für die Verbrecher geben soll.

So skrupellos sind die Täter: Spezialwerkzeug "Pizzaschieber" und selbstgebastelter Sprengstoff

Die eigentliche Sprengung werde durch den sogenannten "Pizza-Schieber" verursacht, berichtet Groß: "Es ist (…) die Art und Weise des Einbringens des Sprengstoffs, des Blitz-Knall-Satzes." Dabei wird der Sprengstoff schnell mit einem Spezialwerkzeug in den Automaten hineingeschoben. Doch es komme immer öfter auch Fest-Sprengstoff der "Marke Eigenbau" zum Einsatz, teilweise würden ganze Gebäudeteile weg gesprengt – "Übersprengung" im Fachjargon genannt. Das sei "ein absolutes Gefährdungspotenzial", bestätigt Kriminalhauptkommissar Groß: "Man stelle sich vor, über dem Geldautomaten schläft eine Familie mit kleinen Kindern".

Warum vor allem in Bayern? – Geldautomaten sind hier kaum geschützt

Einen Grund für die vielen Sprengungen in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sehen Experten darin, dass bei uns die Automaten als weniger geschützt gelten. Anders in den Niederlanden: Hier werden Geldscheine zum Beispiel automatisch mit einer bestimmten Farbe eingefärbt, und damit unbrauchbar gemacht, sobald ein Bankautomat gesprengt wird. Oder die Geldscheine werden bei einer Sprengung zu einem festen Klumpen verklebt. Außerdem sind oft die Öffnungszeiten der Geldautomaten in den Niederlanden begrenzt.

Innenministerin will Strafen für Geldautomaten-Sprenger erhöhen

Der Verband der "Deutschen Kreditwirtschaft", der bei der Entwicklung von Schutzvorkehrungen beteiligt ist, versichert, bereits mehr als 300 Millionen Euro in Sicherheitsmaßnahmen investiert zu haben.

Auch das Bundesinnenministerium will auf die vielen Sprengungen reagieren: Künftig sollen Geldautomaten-Sprenger mit höheren Strafen rechnen müssen – mit bis zu fünfzehn Jahren Haft.