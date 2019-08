Geldautomaten-Sprengung: Zweiter Verdächtiger weiter flüchtig

Die Suche in der vergangenen Nacht nach dem zweiten verdächtigen Mann blieb erfolglos, teilte die Polizei dem BR am Morgen mit. Einen ersten Verdächtigen hatten die Beamten am Sonntagvormittag in Memmingerberg festnehmen können.

Verdächtiger mit dem Auto geflohen

Beide sollen am Wochenende einen Geldautomaten in Memmingen gesprengt haben. Bei dem festgenommenen 23-Jährigen aus den Niederlanden könnte es sich laut Polizei um den Mann handeln, der nach der Tat zu Fuß geflohen war. Der weiter flüchtige Verdächtige soll sich mit dem Auto davongemacht haben.

Laut Polizei ist er mit einem dunklen Audi unterwegs - mit einem rheinland-pfälzischen Kennzeichen, das mit den Buchstaben SIM beginnt. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Am Sonntag hat die Polizei ab dem frühen Morgen mit einem Großaufgebot nach den Tätern gesucht. Stundenlang haben rund 70 Einsatzkräfte sowie Spürhunde das Memminger Stadtgebiet und die nähere Umgebung durchkämmt. Aus der Luft wurde mit zwei Polizeihubschraubern nach den Tätern gesucht.