Geldautomaten-Sprengung Röslau: Wer weiß etwas zum Tatfahrzeug?

Aufgrund der Spurensicherung und weiterer Erkenntnisse der Ermittler sei es für die Beamten wichtig, Zeugen zu finden, die mehr über den Golf mit dem Kennzeichen "EU-CC 9000" wissen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Wer hat den VW Golf gesehen?

Es werden Zeugen gesucht, die den weißen, hochmotorisierten, wenige Monate alten VW Golf, VII R, bereits vor dem 1. August gesehen haben, etwa auch in Marktleuthen oder im Großraum Wundsiedel. Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/70 4-0 entgegen.

Täter flüchten im VW Golf, später zu Fuß

Der Golf war vor der Tat am Donnerstag, den 1. August, in Tatortnähe geparkt gewesen, so die Polizei. Die beiden mutmaßlichen Täter waren, nachdem sie um 3.45 Uhr den Geldautomaten in der Bankfiliale in Röslau gesprengt hatten, zunächst mit dem Wagen davon gerast und vor den Beamten geflüchtet. Später waren sie zu Fuß weiter geflüchtet und hatten den VW in einem Waldgebiet nahe des Selber Ortsteils Heidelheim stehen lassen. Am folgenden Tag wurden die beiden Männer festgenommen, sie sitzen in Untersuchungshaft.

Professionell agierende Bande

Wie die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hof bereits zu Beginn der Woche mitgeteilt hatten, gehen sie bei der Tat aufgrund ihrer gesamten Erkenntnisse von einer professionell agierenden Bande aus. Um mehr über sie herauszufinden, hatten sie Fotos der Sicherheitskamera der Bankfiliale veröffentlicht.