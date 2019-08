Geldautomaten-Sprengung in Röslau: Polizei veröffentlicht Fotos

Nach der Geldautomatensprengung am Donnerstag, dem 1. August, in Röslau im Landkreis Wunsiedel sucht die Polizei weitere Hintermänner der Tat, nachdem zwei Tatverdächtige bereits festgenommen werden konnten. In diesem Zusammenhang wurde nun ein Bild der Überwachungskamera veröffentlicht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gehen aufgrund der gesamten Erkenntnisse von einer professionell agierenden Bande aus. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Maskierte sprengen Geldautomaten

In den frühen Morgenstunden des 1. August hatten die Täter den Geldautomaten in der Bankfiliale in Röslau (Landkreis Wunsiedel) gesprengt. Beim Eintreffen der Polizei waren noch zwei maskierte Menschen am Tatort. Eine Beamtin schoss daraufhin mit ihrer Waffe. Wohin sie zielte und wie viele Schüsse sie abfeuerte, ist nach wie vor unklar, verletzt wurde aber niemand.

Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Dabei handelte es sich um einen 30-Jährigen, der als der Komplize eines 21-Jährigen gilt.

Täter als Übernachtungsgäste?

Aufgrund weiterer Erkenntnisse halten es die Ermittler für möglich, dass sich ein oder mehrere Personen vor der Tat in Pensionen, Hotels, Ferienwohnungen oder sonstigen Unterkünften, eingemietet hatten. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281 / 704-0 in Verbindung zu setzen.