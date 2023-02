Geldautomaten-Knacker nach sieben Jahren vor Gericht

Es ist eine neblige Nacht im Oktober 2015 in Harburg im Landkreis Donau-Ries. Im Stadtteil Großsorheim brechen drei Männer einen Geldautomaten auf. Doch sie werden beobachtet und die Donauwörther Polizei wird verständigt. Die Beamten kontrollieren deshalb den Mietwagen, mit dem die Männer davonfahren wollen.

Täter flüchten mit dem Auto und zu Fuß

Doch der Fahrer des Fluchtautos gibt laut Anklage plötzlich Gas, obwohl vor dem Auto ein Polizist steht. Der Beamte wird über die Motorhaube des Autos geschleudert, dabei aber zum Glück nur leicht verletzt. Der Fahrer setzt erst seine Flucht fort, verliert dann aber die Kontrolle über sein Auto. Einer der Männer bleibt mit einem Schädelbruch auf der Straße liegen. Die beiden anderen flüchten zu Fuß.

Mutmaßlicher Haupttäter war lange Jahre untergetaucht

Der mutmaßliche Fahrer des Fluchtautos ist heute 43 Jahre alt und muss sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Seine beiden Komplizen wurden bereits im September 2016 zu jeweils vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der mutmaßliche Haupttäter war lange Jahre untergetaucht.

Sieben Jahre nach den Taten vor Gericht

Die Liste der Anklagen gegen ihn: Bandendiebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Fahrerflucht – und versuchter Mord, wegen des umgefahrenen Polizisten. Sieben Jahre ist es nun her, dass er und seine Komplizen Geldautomaten in Ingolstadt, Ehekirchen, Unterbruck und Harburg-Großsorheim aufbrachen. Dass der 43-Jährige nun vor Gericht steht, ist der aufmerksamen Mitarbeiterin einer Geldwechselstube zu verdanken.

Festnahme in Hamburg

Der 43-Jährige war jahrelang mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Seine Identität war bekannt, weil er im Fluchtauto seinen Führerschein liegen gelassen hatte. Kurz vor Weihnachten 2021 wollte er dann in der Geldwechselstube in Hamburg Geld versenden und wies sich dabei mit einem offensichtlich gefälschten slowenischen Pass aus. Die Mitarbeiterin bemerkte das und verständigte die Polizei. Die nahm den Mann nach einem kurzen Fluchtversuch fest. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft und nun vor dem Landgericht.