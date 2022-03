Geldautomaten in Selb gesprengt: Polizei nimmt Männer fest

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen im August 2020 in Selb im Landkreis Wunsiedel einen Geldautomaten gesprengt zu haben. Wie die Beamten mitteilen, sind die Tatverdächtigen in den Niederlanden gefasst worden. Der oberfränkischen Kriminalpolizei sei damit ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen, heißt es.

Täter aus den Niederlanden schlagen in Franken zu

Die mutmaßlichen Bankräuber sollen am 27. August im Schutz der Dunkelheit in eine Bankfiliale in Selb eingedrungen sein und einen Geldautomaten gesprengt haben. Anschließend seien sie mit mehr als Hunderttausend Euro Beute geflohen. Aufwendige Ermittlungen hätten die Kriminalbeamten schließlich auf die Spur einer niederländischen Tätergruppe gebracht.

Dem Bayerischen Landeskriminalamt zufolge kommen die Täter bei Automatensprengungen überwiegend aus den Niederlanden. Grund sei den Experten zufolge, dass die niederländischen Banken ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht hätten. Potenzielle Täter von dort wichen seither auf Geldautomaten vor allem in Nordbayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen aus.

In Bayern wurden im vergangenen Jahr 33 Geldautomaten gesprengt - die meisten davon in Franken. Die Unbekannten erbeuteten mehr als zwei Millionen Euro. In Oberfranken schlugen die Täter zuletzt im Januar zu, als sie einen Automaten in Zapfendorf bei Bamberg sprengten.

Staatsanwaltschaft Hof erwirkt internationalen Haftbefehl

Demnach sollen auch für den Überfall in Selb ein 27 und ein 29 Jahre alter Niederländer sowie ein derzeit flüchtiger Dritter verantwortlich sein. Im Hintergrund hätten weitere Männer Unterstützung geleistet. Wegen des schweren Bandendiebstahls hatte die Staatsanwaltschaft Hof daraufhin einen internationalen Haftbefehl gegen die Verdächtigen erwirkt. In Zusammenarbeit mit Europol und Behörden in den Niederlanden sei es den Polizisten schließlich gelungen, zwei der Männer in Utrecht und 's-Hertogenbosch festzunehmen.

Polizisten finden Bargeld und eine Schusswaffe

Vor Ort fanden die Beamten unter anderem eine scharfe Schusswaffe und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Ob es sich um Beute handelt, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen. Auch ob die Männer an weiteren, zuletzt zahlreich in Oberfranken verübten Automatensprengungen beteiligt waren, werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Hof beantragte die Auslieferung der Männer. Sie werden sich vor einem deutschen Gericht verantworten müssen.