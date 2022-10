Geldautomaten in Oberfranken gesprengt und geöffnet

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Regnitzlosau im Landkreis Hof einen Geldautomaten gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, flüchteten die Täter dann mit einem dunklen Pkw in Richtung der nahegelegenen Autobahn A93.

LKA überprüft Zusammenhang zwischen Fällen im Kreis Hof

Laut LKA ist in derselben Nacht im etwa 40 Kilometer entfernten Lichtenberg ein Geldautomat geöffnet und offenbar für eine Sprengung vorbereitet worden, die nicht durchgeführt wurde. Spezialisten prüfen aktuell, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Geldautomatensprengung in der Oberpfalz

Fälle wie diese beschäftigen die Experten des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) immer häufiger. Erst in der Nacht zuvor hatten Unbekannte in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth einen Geldautomaten in der Oberpfalz gesprengt. Insgesamt sind laut LKA im laufenden Jahr 25 Geldautomaten gesprengt worden. Das sind bereits jetzt acht mehr als im Vorjahr.