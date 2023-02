Geldautomaten in Bayern gesprengt: Neun Verdächtige geschnappt

Einsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes waren für die geplanten Razzien extra in die Niederlande gereist. Am Montagmorgen gingen sie dann zusammen mit der niederländischen Polizei und Justiz gegen eine Geldautomatensprengerbande vor. Neun Tatverdächtige wurden im Raum Limburg und Utrecht verhaftet, zahlreiche Objekte durchsucht und Beweismittel gesichert. Sie sollen bereits in drei Monaten nach Bayern ausgeliefert werden und in Bamberg vor Gericht gestellt werden. Die Staatanwaltschaft Bamberg hat das Sammelermittlungsverfahren geführt.

Beute allein in Bayern mehr als fünf Million Euro

Die Männer sollen seit 2021 in Süddeutschland über 50 Geldautomaten gesprengt haben, die meisten in Bayern, berichtet der Leiter des LKA Bayern, Polizeipräsident Harald Pickert. Die Beute liegt bei mehr als fünf Millionen Euro, die entstandenen Schäden betragen mehr als sechs Millionen Euro. Das Vorgehen der Täter war sehr professionell.

Auf den Bildern von Überwachungskameras aus Denkendorf ist etwa zu sehen, wie sich Täter mit Vorschlaghämmern Zugang zu den Automaten verschaffen, den Festsprengstoff installieren. Weiße Zündschnüre laufen über den Boden. Dann die Detonation: Es bleibt ein Bild der Zerstörung, zerbrochenes Glas, zersplitterte Balken, Mauerwerk, Metallteile. Tatsächlich sind die Sachschäden inzwischen meist höher als die Beute.

"Herausragender internationaler Ermittlungserfolg"

Das Bayerische Landeskriminalamt sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich sprechen von einem herausragenden Ermittlungserfolg. Insgesamt konnten im Dezember 13 Personen festgenommen werden, in einem international abgestimmten Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hatte die Haftbefehle beantragt und die Täter wurden in den Niederlanden und in Belgien festgenommen, laut Kriminaloberrat Jürgen Harle laufen neun von zwölf Haftbefehlen gegen Tatverdächtige mit niederländischer, marokkanischer, afghanischer und türkischer Staatsangehörigkeit. Die beschuldigten Tatverdächtigen sollen so bald wie möglich nach Deutschland ausgeliefert werden, damit ihnen hier der Prozess gemacht werden kann. Die Anträge sind gestellt.

Bei den Festnahmen haben Beamte aus Bayern und Baden-Württemberg die Kollegen in den Niederlanden und Belgien unterstützt. Umfangreiches Beweismaterial sei bei den Durchsuchungen sichergestellt worden. Darunter sind Fahrzeuge, Werkzeug und eine sechsstellige Summe an Bargeld, Laptops und Handys, außerdem neun vorbereitete Sprengstoffpakete. Diese Beweismittel müssen jetzt ausgewertet werden, damit es zu den Gerichtsverfahren kommen kann, so der Bamberger Oberstaasanwalt Bernhard Lieb, der die Ermittlungen leitet.

Den Männern drohen mehrjährige Freiheitsstrafen wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen und wegen besonders schweren Diebstahls. Weil bei einer Sprengaktion auch Menschen verletzt wurden kommen vorsätzliche Körperverletzung und versuchter Mord hinzu. Die Täter haben keine Rücksicht darauf genommen, dass Wohnungen über den Bankfilialen waren, in einem Fall liegt sogar ein Pflegeheim über einem Tatort.

"Geldautomatensprengung ist der neue Banküberfall"

Während in den letzten Jahren Banküberfälle zurückgegangen sind, haben die Sprengungen von Geldautomaten stark zugenommen. Inzwischen gibt es viel weniger Bankfilialen als früher, aber dafür mehr Geldautomaten. Entsprechend sei die Automatensprengung der Banküberfall der Moderne. Die heutige Pressekonferenz sollte auch dazu dienen, mögliche Täter abzuschrecken, "sie sollen sehen, dass international ermittelt werde und dass die Strafverfolgung funktioniert", so Jürgen Harle.

Die Täter hatten hochmotorisierte Tat- und Fluchtfahrzeuge, die sie mit kurz vorher gestohlenen Nummernschildern versehen haben. Darunter ein 600 PS starker Audi RS 6, im Wagen waren volle Benzinkanister zum schnellen Nachtanken gelagert, wie die Ermittler berichteten. Automatensprengungen sei ein Verbrechensphänomen, das es bis 2021 in Bayern nicht gegeben habe, so Oberstaatsanwalt Lieb.

In den Niederlanden war dieses Muster schon früher bekannt, seit aber dort die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden sind, hätten sich die Taten nach Deutschland verlagert, so der Bayerische Innenminister Herrmann. Dabei verwendeten die Täter zuletzt oft feste Explosivstoffe, wodurch die Explosionen ein deutlich höheres Gefahrenpotenzial bekommen als bei der zuvor üblichen Methode der Sprengung durch eingeleitetes Gas.

Sprengtour durch Bayern seit 2021

Die Tatorte waren in Bayern verteilt: So etwa im November 2021 ein Fall bei der Sparkasse Heimertingen und der VR Bank in Kinding am 6. und 12. November, die beide von mehreren Tätern angegangen wurden. Der Schaden betrug damals 287.000 Euro mit einem Sachschaden von 150.000 Euro, wie der Oberstaatsanwalt berichtet. Dann fand am 17. November die erste Sprengung im Landkreis Bamberg statt, in der Sparkasse in Schlüsselfeld, kurz darauf in Kemmern und Pfaffendorf. Die Beute etwa 280.000 Euro, der Sachschaden 250.000 Euro. Sprengungen in Mittelfranken und in Schwaben folgten.

Im Februar 2022 war den Ermittlern laut Oberstaatsanwalt Lieb klar, dass es sich um eine Bande sehr gut organisierter Täter handelt. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit dem LKA Bayern das Sammelverfahren gestartet. Es war erfolgreich, obwohl der heute vorgestellte Stand nur ein Zwischenstand sei. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Sprengungen erfolgten in Dasing, Woringen, Wernberg-Köbliz und anderen Orten. Die letzte Sprengung war vor zwei Wochen in Erkheim in Schwaben.

Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt

Prävention sei wichtig, betonten Innenminister Hermann und Justizminister Eisenreich. So werden Banken sensibilisiert, sie sollen weniger Bargeld in den Automaten vorhalten, eben nur soviel, wie an einem Tag voraussichtlich abgehoben wird.

Außerdem können neben Kameras Farbpatronen und Klebevorbereitungen in den Automaten helfen, die das erbeutete Geld im Fall einer Sprengung unbrauchbar machen sollen. Am besten wäre dazu ein Aufkleber, der Täter abschrecken könnte, so Herrmann.

Bereits in der nächsten Woche soll es ein Gespräch zwischen Experten des Landeskriminalamts und Bankenvertretern geben, zur Verbesserung der Sicherheit. Denn, so die Sorge der Minister, die Lücke bei den Tätern sei durch die Festnahmen jetzt entstanden, aber sie könnte schon schnell wieder geschlossen werden, denn für Kriminelle seien die Beutesummen nach wie vor attraktiv. Da waren sich die Teilnehmer der PK im Bayerischen Landeskriminalamt sicher.